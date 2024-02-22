Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'de konteyner gemisinin çarptığı köprü çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti

        Çin'de konteyner gemisinin çarptığı köprü çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti

        Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de geminin çarptığı köprü çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü konteyner gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

        KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, geminin kaptanı gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çin

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!