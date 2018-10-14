Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Şantou kentinde kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen bir yangında 5 kişi yaşamını yitirdi. Şantou Acil Yönetim Bürosu’nun ülkenin sosyal paylaşım platformu Veyşin (Wechat) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Cinping bölgesindeki bir binanın birinci katında gece saatlerinde alevler yükseldi. Çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; bölgeye gönderilen yerel güvenlik birimlerinin yaptığı soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kundaklama vakası olduğunu işaret ettiği bildirildi.

Yangına yönelik soruşturma devam ediyor. Şantou kentinde ağustos ayında da kundaklama olduğundan şüphelenilen bir yangın çıkmış ve yangında mahsur kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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