Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Çin'de sağlık alanına entegre teknolojik sistemlerle ameliyatlar gerçekleştiriliyor | Sağlık Haberleri

        Çin'de sağlık alanına entegre teknolojik sistemlerle ameliyatlar gerçekleştiriliyor

        Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "medikal dron sistemi" teknolojisiyle kanın bir noktadan diğerine taşınmasının süresi kısalıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 17:54 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de sağlık alanına entegre teknolojik sistemlerle ameliyatlar gerçekleştiriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin'in Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde bulunan Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 5G teknolojisinin çeşitli alanlarda kullanımının yanı sıra sağlık sistemine entegre ettiği ileri teknoloji tabanlı yöntemlerle birçok ameliyat gerçekleştiriyor.

        Hastane sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleriyle dikkatleri üstüne toplarken, sağlık uygulamalarına entegre ettikleri ilerici yöntemler ve 5G teknolojisinin entegrasyonuyla sağlıkta yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor.

        1869'da kurulan ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri sağlayan üniversite hastanesi, özellikle dronla kan taşınması ve beyin bilgisayar arayüzü kullanımı gibi yenilikçi uygulamalarıyla ilgi topluyor.

        REKLAM

        Bu önemli gelişmelerden biri olan "medikal dron sistemi" teknolojisiyle kanın merkezden hastaneye ulaşması 5G teknolojisi sayesinde kolaylaşırken nakliye süresi de kısalıyor.

        Olumsuz hava şartlarına dirençli üretilen ve daha önceden belirlenmiş bir rotayı takip eden bu dronlar, 5 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve konteynerin içindeki kanın belirli bir sıcaklık seviyesinde kalmasını sağlıyor.

        Bölgedeki kan merkezinden alınan paketleri hastane kampüsüne indiren dron sayesinde, kanın taşınma süresi normal yöntemlere göre neredeyse yarıya inerek kritik durumlarda hastanın hayatta kalma şansını artırabiliyor.

        Cıciang Üniversitesindeki yöntemlerle, bilgisayar, tekerlekli sandalye veya robot gibi bir cihaz ile beyin arasındaki iletişimi sağlayan teknolojik sistem olan "beyin-bilgisayar arayüzü" sayesinde uzuvlarını kullanamayan hastalar, günlük rutinlerini belirli seviyeye kadar yerine getirebiliyor.

        Buna göre, beyindeki elektriksel hareketleri ölçen elektroensefalogram kayıt cihazı tarafından elde edilen sinirsel aktivite, bunu işleyip komuta dönüştürecek cihaza aktarılıyor. Ardından bu komut, farklı bir cihaza gönderilerek eyleme dökülüyor.

        REKLAM

        Kafaya yerleştirilen aygıt vasıtasıyla hastalar robotik bir kol yardımıyla, normalde yapamayacağı faaliyetleri gerçekleştirerek, su içme ve el sıkışma gibi aktiviteleri yerine getirebiliyor.

        SPİNAL İMPLANT 61 YAŞINDAKİ HASTAYA UMUT OLDU

        Omurga kırığından muzdarip 61 yaşındaki hasta, Cıciang Üniversitesinde Mart 2025'te gerçekleştirilen ameliyatın ardından spinal implantla yeniden yürüyebilmeye başladı.

        Yoğun rehabilitasyona rağmen ilerleme kaydetmeyen hastanın alt omurgasına 16 temas noktası bulunan omurilik uyarım elektrotu yerleştirilirken, karnına ise kablosuz şarj aleti gibi çalışan bir cihaz yerleştirildi.

        Ameliyatın ardından hastanın motor fonksiyonlarının yavaş yavaş geri gelmeye başladığı görülürken, bacaklarındaki hissin geri dönmeye başladığı ve idrar kontrolünde ilerleme sağladığı belirtildi.

        Bu ameliyatın, omurga hasarı yaşayan milyonlarca hasta için bir umut olabileceği düşünülüyor.

        Uzun süredir açık ameliyatsız yöntemlerle aort kapak değişimi yapılan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde 26 Temmuz'da, Türkiye'de ilk defa uygulandığı belirtilen otomatik açılma özelliğine sahip yeni nesil "VitaFlow Liberty" sistemi kullanılarak kapalı yöntemle aort kapak değişimi ameliyatı gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Çin'de geliştirilen sistemle daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş ve yeniden cerrahi işlem yapılması riskli olan 78 ve 92 yaşındaki iki hasta ameliyat edildi.

        Uylukta bulunan ana damar olan femoral arterden girilerek gerçekleştirilen işlem, hem hasta güvenliği hem de işlem süresi açısından başarılı sonuçlar verdi.

        Ameliyata katılan Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başkanı Dr. Wang Jian'an, Hangcou'daki toplantıda basın mensuplarına bu ameliyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "VitaFlow Liberty" sisteminin açık kalp ameliyatına uygun olmayan ciddi aort darlığı yaşayan hastalar için kullanıldığını belirten Wang, bu işlemin en ayırt edici özelliğinin, hassas implantasyon işlemleri için gerekli kontrolü sunan dünyadaki tek motorize iletim sistemi olduğuna dikkati çekti.

        KOÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Teoman Kılıç ve ekibinin profesyonelliğin "çok etkileyici" olduğu görüşünü paylaşan Wang, "Çok zorlu iki hasta vardı ancak ikisinde de harika sonuçlar elde edildi." ifadesini kullandı.

        Wang, bu kapsamda Türkiye ziyaretinin "büyük bir onur" olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında tıp alanındaki kapsamlı işbirliğinin sürmesinin arzu edildiğine dikkati çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!