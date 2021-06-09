Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Çin'de üretici fiyat endeksi 12 yılın en hızlı yükselişini yaşadı

Çin'de üretici fiyatları yıllık yüzde 9 yükseldi. Bu son 12 yıldaki en hızlı artış oldu

Çin'de üretici fiyat endeksi 12 yılın en hızlı yükselişini yaşadı
Reuters

Çin'deki ürünlerin mayıstaki fabrika çıkış fiyatları, yükselen emtia fiyatları nedeniyle son 12 yıldaki en hızlı yıllık artışını kaydetti. Çin'in üretici fiyat endeksindeki rekor artış, yetkililerin koronavirüsten darbe yemiş ekonomiyi tekrar canlandırma çabaları sırasında küresel fiyat baskılarını arttırdı.

Yatırımcılar, koronavirüs kaynaklı canlandırma tedbirlerinin küresel enflasyonu aşırı beslemesinden ve merkez bankalarının
para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenlemelerinden endişeleniyorlar.

Çin'in ulusal istatistik bürosunun yayımladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ham petrol, demir cevheri ve demir dışı metallerin fiyatlarındaki belirgin artıştan dolayı geçen yıla göre baz etkisiyle %9 arttı.

Çin'in tüketici fiyat endeksiyse (TÜFE) %1.3 artış ile son sekiz aydaki en büyük yıllık artışı gördü ancak beklentilerin altında ve hükümetin %3'lük enflasyon hedefinin altında geldi. ÜFE'deki artış henüz tüketici fiyatlarındaki artışa etkide bulunmadı; bu da Çin Merkez Bankasının şimdilik endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borç ve ceza yapılandırma yasası Resmi gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAMBorç yapılandırma resmen başladı
İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı
İŞ-YAŞAMİstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı
Migros denizde hizmet vermeyi sürdürecek
İŞ-YAŞAMMarketi denizlere taşıdı
Yatırımcıya hangi psikoloji kaybettiriyor?
İŞ-YAŞAMYatırımcıya kaybettiren psikoloji
Yusufeli Barajı en geç 2023'te elektrik üretimine başlayacak
İŞ-YAŞAMEn geç 2023'te üretime başlayacak
Arçelik'e yeni Genel Müdür Yardımcısı
İŞ-YAŞAMArçelik'te üst düzey atama
AB ekonomisi ilk çeyrekte daraldı
İŞ-YAŞAMAB ekonomisi ilk çeyrekte daraldı
Amik Ovası'nda 220 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor
İŞ-YAŞAMAmik Ovası'nda beklenti 220 bin ton buğday rekoltesi
ATO'dan tek oranlı KDV sistemi önerisi - Haberler
İŞ-YAŞAMATO'dan tek oranlı KDV sistemi önerisi
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte daraldı
İŞ-YAŞAMJaponya ekonomisi daraldı