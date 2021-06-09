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Çin'deki ürünlerin mayıstaki fabrika çıkış fiyatları, yükselen emtia fiyatları nedeniyle son 12 yıldaki en hızlı yıllık artışını kaydetti. Çin'in üretici fiyat endeksindeki rekor artış, yetkililerin koronavirüsten darbe yemiş ekonomiyi tekrar canlandırma çabaları sırasında küresel fiyat baskılarını arttırdı.

Yatırımcılar, koronavirüs kaynaklı canlandırma tedbirlerinin küresel enflasyonu aşırı beslemesinden ve merkez bankalarının

para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenlemelerinden endişeleniyorlar.

Çin'in ulusal istatistik bürosunun yayımladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ham petrol, demir cevheri ve demir dışı metallerin fiyatlarındaki belirgin artıştan dolayı geçen yıla göre baz etkisiyle %9 arttı.

Çin'in tüketici fiyat endeksiyse (TÜFE) %1.3 artış ile son sekiz aydaki en büyük yıllık artışı gördü ancak beklentilerin altında ve hükümetin %3'lük enflasyon hedefinin altında geldi. ÜFE'deki artış henüz tüketici fiyatlarındaki artışa etkide bulunmadı; bu da Çin Merkez Bankasının şimdilik endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor.