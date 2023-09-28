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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin'deki üretimini durduracak - Otomobil Haberleri

        Mitsubishi Çin'deki üretimini durduracak

        Mitsubishi Motor'un, Çin'de satışlarının düşmesi sebebiyle, bu ülkedeki araç üretimini durduracağı bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 08:35 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:35
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        Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak.

        Çekilme kararında, firmanın, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının gittikçe elektrikli araçlara yönelmesinin etkili olduğu belirtildi.

        Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

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        Kyodo haberinde, Çin'de yerel markalar pazar paylarını genişlettiği ve Japon üreticilerin, otomobillerini yerel piyasada satmakta zorlandığı vurgulandı.

        Nissan Motor'un Çin'de 2023 mali yıl satış hedefini 1,1 milyondan 800 bine indirdiği ve Mazda Motor'un Çin'de, nisan-haziran çeyreği satışlarında yüzde 17 düşüş yaşadığı biliniyor.

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