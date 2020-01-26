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Çin'den 2000'den fazla kişiye bulaşan ve 56 kişiyi öldüren koronavirüs ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yeni koronavirüsün bulaşma kabiliyetinin güçlendiği ve enfeksiyonların artmaya devam edebileceği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, yetkililerin yeni koronavirüs hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ve virüs mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsiz olduklarını söyledi.

Bakan Ma Xiaowei, koronavirüsün kuluçka süresinin 1 ila 14 gün arasında değişebileceğini ve virüsün kuluçka sırasında bulaşıcı olduğunu söyledi.

Xiaowei, bugüne kadar ulaşım ve büyük etkinlerin iptalini içeren sınırlamaların daha da yoğunlaştırılacağını söyledi.