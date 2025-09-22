Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Çin, Fed’in geçen hafta faiz indirmesine rağmen, gösterge kredi faiz oranlarını üst üste dördüncü ayda da değiştirmedi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), bir yıllık kredi ana faiz oranını yüzde 3,0’da, beş yıllık oranı ise yüzde 3,5’te sabit tuttu. Bir yıllık oran yeni ve mevcut kredilerin çoğunu etkilerken, beş yıllık oran ipotekleri (konut kredilerini) etkiliyor.

Merkez Bankası, Mayıs ayında ekonomiyi destekleme çabalarının bir parçası olarak temel kredi faizlerini 10 baz puan düşürmüştü.

PBOC, geçen perşembe günü de Fed’in 25 baz puanlık indiriminin ardından, ana politika faizi olarak kullanılan yedi günlük ters repo faizini değiştirmemişti.

Genellikle bankaların en iyi müşterilerinden talep edilen bu gösterge kredi faiz oranları, PBOC’ye sunulan belirlenmiş ticari bankaların tekliflerine göre aylık olarak hesaplanıyor.

Karar, ekonomistlerin beklentileriyle uyumluydu. Yetkililerin, son dönemdeki borsa rallisine rağmen büyük teşvik önlemlerinden kaçınacağı, buna karşın ekonomik yavaşlamanın işaretlerinin güçlendiği düşünülüyordu.