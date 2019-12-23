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Ekonomisi hız kaybeden ve ABD ile ticaret savaşı içinde bulunan Çin, ithalatını artırmak için yarı iletkenlerden dondurulmuş gıdalara kadar uzanan geniş yelpazedeki ürünlerin gümrük vergilerini 1 Ocak'tan itibaren indirecek.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 850'den fazla üründe geçici ithalat vergilerini yürürlüğe sokulacak. Bu vergiler "gözetilen ülke" statüsündeki ülkelerden alınan vergilerden bile daha düşük olacak. Bu yıl 706 ürün için bu vergi uygulanmıştı.

GERİLİM AZALDI

Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada gümrük vergilerinde değişikliğin "iç pazarda tedariğinde görece darlık bulunan ya da günlük tüketimde kullanılan yabancı ürünlerin ithalatını artırmak" için yapıldığı ifadesi yer aldı. Çin ile ABD bu ay başlarında vardıkları birinci aşama ticaret anlaşmasıyla aralarındaki ticaret gerilimini azalttı.

Anlaşma kapsamında ABD bazı Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini azaltırken, Çin de ABD'den ziraat ürünleri ithalatını artıracak.