Çin'den 'sıfır vaka' politikasından çıkış sinyali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Çin, Kovid-19 protestolarının ardından 'sıfır vaka'dan çıkış sinyalleri veriyor

Çin'de son Kovid-19 kısıtlanmalarına yönelik protestoların ardından, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisinden çıkış arayışının işaretleri görülüyor.

Çin, Kovid-19 protestolarının ardından 'sıfır vaka'dan çıkış sinyalleri veriyor
Çin'den 'sıfır vaka' politikasından çıkış sinyali
0:00 / 0:00
AA

Xinhua'nın haberine göre, salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük, aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Omciron varyantının "daha bulaşıcı olduğu fakat daha az ölüme yol açtığı" ilk kez dile getirilirken, toplantıya ilişkin haberde "sıfır vaka" ifadesine yer verilmemesi dikkati çekti.

Sun, Omicron varyantı ile virüsün patojen özelliğinin azalması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan yeni durumda, önleme ve kontrol tedbirlerinin edinilen tecrübeler ışığında yeni gerçekliğe uygun olarak optimize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Virüsle uyuma yönelik bir stratejiyi gündeme getirmeyen Sun, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Test, teşhis, tedavi ve karantina önlemleri sürekli iyileştirilmeli, tüm nüfusun, özellikle yaşlıların bağışıklığı güçlendirilmeli, tedavi için ilaç ve tıbbi kaynakların temini hızlandırılmalı." diye konuştu.

Sun'un kontrollerde aşamalı uyarlamalar yapılmasına yönelik vurgusu, Çin yönetiminin "sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerinden çıkış arayışında olduğunun işareti olarak yorumlandı.

Öte yandan kısmi karantinaların uygulandığı çok sayıda şehirde kontrol tedbirlerinin ve hareket kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik adımlar da bu yöndeki bir eğilime işaret etti.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde "yüksek riskli" bölgelerdeki kısmi karantina kaldırırken, vakalarla yakın temastakilerin kendilerini evlerinde tecrit etmesine izin verildi.

Şiciazcuang, Cıngcou ve Çıngdu gibi bazı şehirlerinde ise test zorunluluğu ve hareket kısıtlamaları gevşetildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de geçen hafta karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede çok sayıda şehirde Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4 bin 150, göstermeyen 31 bin 911 vaka tespit edildi.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürüyor.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye demansın müzikle tedavisinde 5 ülkeyle işbirliği yapıyor
SAĞLIK Demansın müzikle tedavisinde 5 ülkeyle işbirliği!
İngiltere'de Covid-19 test laboratuvarındaki hatalar 20 kişinin ölümüne yol açmış olabilir
SAĞLIK İngiltere'de Covid-19 test laboratuvarındaki hatalar ...
Çin tuzu sinir yapıyor
SAĞLIK Bunu yiyen sofradan sinirli kalkıyor!
Bakan Koca: SMA hastalarında ikinci ilacın kullanımı için işlemleri başlattık
SAĞLIK Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması
Parlak ışığa maruz kalmak da migreni tetikliyor
SAĞLIK Parlak ışığa maruz kalmak migreni tetikliyor
Prof. Dr. Yavuz: Acillere başvurular 3-4 kat arttı, üçlü test ile erken tedavi şansımız olur
SAĞLIK Prof. Dr. Yavuz: Acillere başvurular 3-4 kat arttı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
SAĞLIK Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu ...
Çikolatanın sağlığa etkileri saymakla bitmiyor!
SAĞLIK Çikolatanın sağlığa olumlu etkileri saymakla ...
Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!
SAĞLIK Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile ...
Kalp hızını düşürüyor, stresi azaltıyor! Uyku kalitesini artırarak sakinleştiren mucize yöntem: 4-7-8 tekniği
SAĞLIK 4-7-8 tekniğini denediniz mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.