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        Haberler Dünya Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolünün 'sorumlu' bir şekilde ele alınmasını istiyor | Dış Haberler

        Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolünün 'sorumlu' bir şekilde ele alınmasını istiyor

        Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Çin vatandaşlarının Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olduğu yönündeki açıklamasını reddederek, Çin'in savaştaki rolünün "sorumlu" bir şekilde ele alınması çağrısında bulundu. ABD'nin uyguladığı tariflerle ilgili de konuşan Bakanlık Sözcüsü, "Arkamıza yaslanıp olan biteni seyretmeyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:35
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        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
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        Bakanlık sözcüsü Lin Jian olağan basın brifinginde yaptığı açıklamada, Çin'in ilgili tarafları "sorumsuz" açıklamalar yapmamaya çağırdığını ifade ederek Çin hükümetinin her zaman vatandaşlarından silahlı çatışmalara herhangi bir şekilde müdahil olmaktan kaçınmalarını istediğini sözlerine ekledi.

        Zelenskiy dün bir açıklama yaparak Ukrayna istihbaratının Ukrayna'ya karşı Rus ordusu için savaşan 155 Çin vatandaşı hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemişti.

        ABD ve Çin arasında yükselen ticaret savaşıyla ilgili de konuşan Lin Jian, ABD'nin Çin'i gemicilik sektöründeki rekabet avantajını kaybettiği için suçlamasının gerçeklere dayanmadığını söylerken, ABD'nin gemi inşa endüstrisinde rekabet avantajını yıllar önce kaybettiğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin gemi inşasını canlandırmayı ve Çin'in küresel denizcilik sektöründeki hakimiyetini azaltmayı amaçlayan bir kararname imzalamıştı.

        Çin'in bir kavgayla ilgilenmediğini ancak ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine devam etmesi halinde de korkmayacaklarını söyleyen Bakanlık Sözcüsü, "ABD'nin davası halkın desteğini kazanmıyor ve başarısızlıkla sonuçlanacak" dedi.

        Lin Jian, Çin'in arkasına yaslanıp bir şey yapmadan, Çin halkının meşru hak ve çıkarlarından mahrum bırakılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

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