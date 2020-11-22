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Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de, yeni vakaların görülmediği ve hayatın normale döndüğü haberleri gelirken Şangay Pudong havalimanından dikkat çeken görüntüler paylaşıldı.

Çin'de Şangay Pudong Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde, havalimanında birkaç çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından, devletin karantina kararına direnen binlerce kişinin olduğu görüldü.

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Bazı havalimanı çalışanlarının testlerinin pozitif çıkmasının ardından, içerideki insanların binayı terk etmesine izin verilmediği görüldü.

Çinli bir Twitter kullanıcısı, "Şangay Pudong Havalimanı'nda iki COVID-19 pozitif vakası tespit edildikten sonra şu anda yaklaşık 14 bin kişinin karantinaya alındığı bildirildi" dedi.

Yetkililerin bugün Pudong Havalimanı'na gelen her yolcu için zorunlu koronavirüs testlerine başladığı öne sürüldü. Öte yandan birkaç çalışanda Sars virüsü tespit edildiğini iddia edenler de oldu.