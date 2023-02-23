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Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC), Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini bildirdi

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
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AA

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

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