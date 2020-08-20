Çin usulü tavuk (Çin tavuğu) yapımı, çok kolay ve lezzeti de harika olan bir lezzettir. Bu lezzetin yapımına başlayalım.
Çin usulü tavuk malzemeler:
- 500 gr jülyen doğranmış tavuk eti (göğüs)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 2-3 ezilmiş sarımsak
- 2 adet soğan
- 2 kapya biber
- 2 yeşil tatlı biber
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
Çin usulü tavuk yapımı:
- Önce bir kabın içine jülyen doğranmış tavuklarımızı tuz, karabiber, kırmızıbiber ve kimyonu katalım.
- Zeytinyağı ve soya sosumuzu da ilave ettikten sonra bir kaşık yardımı ile iyice karıştıralım.
- Marine olması için 5-6 saat buzdolabında dinlenmeye alalım.
- Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı dökelim.
- İçine jülyen doğranmış soğan ve biberlerimizi katalım. Üzerine tuz ve karabiberi ilave edelim.
- Bir spatula yardımı ile fazla ezmeden diri kalacak şekilde sebzeleri kızartalım.
- Daha önceden dinlenmiş ve sotelenmiş tavuklarımızla bu karışımı birleştirelim.
- Servis tabağına alıp üzerini dilerseniz yeşilliklerle de süsleyebilirsiniz.
Not: Yanına pilav ile servis edebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.
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