Milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği Çin Yeni Yılı, bu yıl 29 Ocak itibarıyla başladı. Doğu kültürünün en önemli festivali olan bu özel gün, geleneksel kutlamalarla dolu 15 günlük bir coşkuyu beraberinde getiriyor. 2025 yılının Çin takvimindeki anlamı ise şimdiden merak konusu. Peki, Çin Yeni Yılı ne başladı mı? Çin takvimine göre 2025 ne yılı? İşte ayrıntılar...