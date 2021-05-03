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Cinayet geni nedir? Cinayet geni belirtileri nelerdir?

Cinayet geni kavramı Kağıt Ev dizisinde geçiyor. Dizide bir psikiyatr kişilerde cinayet geni olmasının cinayete ve suç işlemeye yatkınlık yaratabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bu kişilerde beynin vicdan ile ilgili bölümün çalışmayabildiği belirtiliyor. Peki Cinayet geni nedir? Cinayet geni belirtileri nelerdir?

Cinayet geni nedir? Cinayet geni belirtileri nelerdir?

Kağıt Ev dizisinde Cemre, İnci'yi öldürüyor ve onu öldürdükten sonra hiçbir vicdan azabı çekmiyor. Konu ile ilgili psikiyatr kişilerde cinayet geninin olmasının o kişinin cinayete yatkın olmasına neden olduğunu belirtti.

CİNAYET GENİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pisa Üniversitesi'nde yapılan genetik incelemesinde serotonin taşıyıcı gen, katekol-o-metil transferaz geni, monoamino oksidaz- A geni (MAOA) ve dopaminerjik reseptör D4 genindeki polimorfizimler saldırganlıkla ilişkili olarak bulundu. Raporda bazı genlerin belli çevresel koşullarla birlikte insanı belirli davranışlara yatkın kıldığı görüşü bildirildi.

Majör depresif bozukluk olan insanlar beyinlerinde% 34 daha fazla MAO-A vardır.

Buna göre, yüksek MAO-A üretimini destekleyen genlere sahip kişilerde majör depresyon, intihar ve uyku bozuklukları olma olasılığı daha yüksektir.

Bu, nörotransmitterlerin majör depresyonu önlediği ve özellikle dopamin ve serotoninin ruh halimizi artırabileceği anlamına gelir

Düşük aktiviteli MAO-A geni (2R, 3R) olan insanlar genel olarak şiddete daha yatkındır.

Özellikle, bu insanlar çok provoke olduklarında veya toplumsal olarak yalıtıldıklarında saldırganlıkları ortaya çıkacaktır.

Düşük MAO-A olan insanlar daha çok risk alma sorumluluğu altındadır. İntikam alma duyguları daha fazladır.

Düşük MAO-A’lı fareler genel olarak daha agresiftirler ve savaş başlatmaya daha müsaittirler.

Düşük MAO-A’lı insanlar ve fareler daha fazla dürtüsel ve agresiftir.

Yüksek testosteron , düşük yaşam standartları ve / veya düşük Zeka derecesine sahip düşük MAO-A (3R) kişileri şiddete daha yatkındır.

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