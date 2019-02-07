Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ali C. boşanmak üzere olduğu karısı Aynur C.’yi arayıp, "Kargonuz var, gelip paketinizi teslim alır mısınız" diyerek Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde, Dumlupınar Mahallesi Sanayi Sokak’ta bulunan kargo şirketine çağırdı. Paketi teslim almaya giden kadın, arkasında şirkete giren kocası Ali C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra Samsun’un Çarşamba ilçesine kaçtığı tespit edilen Ali C., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun’dan Bursa’ya getirildi.

İFADENİN ARDINDAN BIRAKILMIŞ

İHA'da yer alan habere göre olayla ilgili yapılan araştırmalarda, Aynur C.’nin 12 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek boşanmak üzere olan eşi Ali C. tarafından tehdit edildiğini söyleyerek 3 aylık koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Tedbir alındıktan bir süre sonra, 20 Ekim 2018 tarihinde Ali C. eşi Aynur C.'ye şiddet uygulayarak yaralanmasına sebep oldu. Ali C. hakkında yine Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince adli işlem yapıldığı fakat, katil zanlısının daha önce savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

"CİNAYET ŞUBESİNDEN KAÇILMIYOR"

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından, katil zanlısı Ali C. adliyeye sevk edildi. Zanlı Ali C., adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Pişman mısın? Eşini sen mi arattın? Tuzak kurduğun doğru mu?" sorusuna, "Tabii ki pişmanım, insan böyle olmasını ister mi? Hayır ben aratmadım, tuzak kurmadım. Cinayet Şubesi'nden kaçılmıyor efendim" diye cevap verdi.