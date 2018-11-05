Meral Yıldız'ın haberine göre 2008 yılında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey köyü yakınlarında taziye ziyaretinden dönen S. ailesine ait olan minibüs uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan R.Ş., 7 yıl sonra denetimli olarak serbest bırakıldı.

R.Ş. hakkında görülen davada geçen ağustos ayında karar çıktı. R.Ş. "Tasarlayarak Öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 231 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

R.Ş.'nin yakalanması için harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri zanlının bulunabileceği adresleri takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından 3 Kasım'da il merkezinde 2, Tuşba ilçesi Çakırbey köyünde 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. R.Ş., Çakırbey köyündeki annesi K.Ş.'nin evinde yakalandı. Polis, büyük bir sandığın yanında halının altında gizli bir bölme de buldu. R.Ş.'nin polisten saklanabilmek için 1 metrekarelik bu bölmeyi kullandığı belirtildi.



Gözaltına alınan R.Ş. işlemleri yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

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