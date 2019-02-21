Türk Finans sektörünün oscarları Bonds & Loans Türkiye 2018 Ödül töreniyle sahiplerini buldu. Yurt içi ve yurt dışından 200’ü aşkın finans kuruluşu, yatırım fonu, hukuk, danışmanlık, özel sektör temsilcilerinin katıldığı ödül töreninde Ciner Grubu 1 Ağustos 2018’de gerçekleştirmiş olduğu 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğündeki sendikasyon işlemi ile Yılın Kurumsal Finansman ve Yılın En İyi İkinci Sendikasyon ödülüne layık görüldü. Ödül törenine Ciner Grup Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Recep Baştuğ ve Ciner Grubu CIO’su Erdal Yavuz ile birlikte finansmanı sağlayan yerli ve yabancı finans kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

2 ödül getiren dev finansman Türkiye’de piyasaların dalgalandığı bir döneme denk gelmiş o dönem ekonomiye olan güveni ve Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki itibarını da artıran bir borçlanma olarak tarihe geçmişti.

Ciner Grubu’nun yüzde 100 sahibi olduğu We Soda iştiraki 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 7 yıl vadeli 1 milyar 660 milyon dolarlık uluslararası sendikasyon kredisinin altına imza atmıştı. Bu kredi Türk borçlanma piyasası açısından da son 5 yıl içinde sağlanan en yüksek tutarlı kurumsal finansman anlaşması olarak anılmış, kredi maliyetleri açısından da alınan sendikasyon dönemine göre en düşük maliyetli sağlanan kaynaklar arasında yerini almıştı.

Türkiye’de faaliyet gösteren Eti Soda, Kazan Soda ve ABD'de kurulu Ciner Wyoming USA adlı şirketleri bünyesinde bulunduran We Soda, dünyanın en büyük soda külü üreticisi konumunda. Son 5 yılda Türkiye’ye 4 milyar dolarlık yatırım yapan Ciner Grubu bu başarısını finansman alanında bu anlaşma ile bir kez daha göstermişti. 1 milyar 660 milyon dolarlık dev sendikasyon kredisinin konsorsiyumunda Türkiye'nin en büyük bankalarından Denizbank ve İş Bankası yerini almıştı. Sendikasyon kredisinin konsorsiyumuna dünyadan ise Çin'in en büyük 5 bankasından biri olan Bank of China ve ABD’li Goldman Sachs katılmıştı.

TÜRK SANAYİSİNE OLAN GÜVENİ ARTIRAN BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

Ciner Grubu adına 2 ayrı ödülü alan Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Recep Baştuğ: "1 Ağustos'ta Soda Külü şirketlerimiz için yurt dışı kaynaklı 7 yıl vadeli 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğünde uluslar arası sendikasyon kredisi sağladık. Bu kredi işlemi Ciner Grubu'nun yüzde 100 iştiraki olan WE Soda Limited altında gerçekleşmiş olup sağlanan finansman grubun ihtiyaçlarına yönelik kullanılmak üzere Türkiye’ye gönderildi. Biz bu işlemi aslında başka bir zamanda da gerçekleştirebilirdik ancak bu zor piyasa şartlarında bu işlemi gerçekleştirerek Türk Sanayicisine cesaret ve moral kazandırmak istedik. Uluslararası finans piyasalarının çok yakından izleyip bildiği bu işlem Türk Sanayisine olan güven ve işlemin zamanlaması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu işlemin Türk Sanayicisine örnek teşkil etmesi, onların da bu piyasalarda benzer işlemler yapmasını temenni ederiz ” dedi.

1 MİLYAR DOLARI AŞACAK KATMA DEĞERLİ İHRACAT POTANSİYELİ

Ciner Grubu'nun dünyanın en büyük soda külü üreticisi konumunda olduğunun altını çizen Baştuğ, grubun 7 milyon ton kurulu üretim kapasitesi ile Çin hariç yaklaşık yüzde 21 pazar payına sahip olduğuna dikkat çekti. "Şirketlerimiz küresel ölçekte en düşük maliyet yapısı ile çalışmakta" diyen Baştuğ sözlerine şöyle devam etti: "Sahip olduğumuz üretim teknolojisi ile soda külünü doğal yollarla trona madeninden üretiyoruz. 3 adet üretim tesisimizin ikisi Türkiye’de Ankara Beypazarı ve Kahramankazan’da ABD’de ise Wyoming’de yer alıyor. Soda Külü tüm dünya genelinde en fazla ticareti yapılan onuncu emtia. Bu nedenle çok katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek bir ürün. Türkiye’de Eti ve Kazan tesislerimizdeki üretimin yüzde 80’inden fazlasını ihraç ediyoruz; halihazırdaki kapasite ile yıllık 800-900 milyon dolarlık bir ihracat ve ileriki yıllarda 1 milyar doları aşabilecek bir ihracat potansiyeli bulunuyor. Neredeyse hiç ithal girdi kullanılmadan üretilen bu ürünün yarattığı döviz potansiyeli düşünüldüğünde böyle bir sendikasyon kredisini sağlamak da nispeten kolaylaşmakta."

SON 5 YIL İÇİNDEKİ EN YÜKSEK TUTARLI KURUMSAL FİNANSMAN

Recep Baştuğ sendikasyon sürecini de şöyle anlattı: "Öncelikle dünyanın en önde gelen 4 farklı yatırım bankasıyla ön görüşmeler yaptık ve içlerinden bir tanesinde karar kılıp yola çıktık. Yoğun bir çalışma süreci sonrasında da Amerikalı yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Çin'in en büyük bankalarında biri olan Bank of China, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan Denizbank ve Türkiye İş Bankası ile bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bu kredi, Türkiye borçlanma piyasalarında son 5 yılda görülen en yüksek tutarlı kurumsal finansman anlaşması olarak tarihe geçti. Ayrıca Türk reel sektör şirketinin tüm zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu en büyük borçlanma oldu. Bu finansman Grubumuzun kurumsal ve mali yapısına finansal kuruluşların inancının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ciner Grubu olarak son 2 yılda 2 milyar dolarlık yatırımı tamamladık. Bu yatırımlar da yine son 20 yıldır birçok ECA ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan direk kontağımız sayesinde gerçekleşti"