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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), tarafından hazırlanan “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırmasında Ciner İç ve Dış Ticaret AŞ, 634,68 milyon dolarlık ihracatı ile 29. sırada yer aldı. ilk 1000 şirket arasında yer aldı.

Şirket ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artırdı.

Sektörel olarak bakıldığında ise şirketin 5. sırada yer aldığı görüldü.

29. TİM Olağan Genel Kurulu'nda “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırmasının sonuçları da açıklandı. Araştırmaya göre, 2021 yılındaki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000'de yer alan şirketlerin 2021 yılındaki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artışla 123,3 milyar dolar oldu.

Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7 olurken, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı ise 15 oldu.

173 FİRMA İLK KEZ GİRDİ

Araştırmaya göre 2021 yılında ilk 1000’de 827 firma yer alırken bu yıl 173 firma ilk kez 1000’in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 1000'in yüzde 80’nini oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1000'in toplam ihracatının yüzde 63’ünü gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 1000'in yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7'si ise Marmara Bölgesi'nde yer aldı.