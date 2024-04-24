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        Haberler Gündem Medya Ciner Medya'dan AYM Başkanı Özkaya'ya ziyaret

        Ciner Medya'dan AYM Başkanı Özkaya'ya ziyaret

        Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:41
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        Ciner Medya'dan AYM Başkanı Özkaya'ya ziyaret
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        Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Özkaya’yı tebrik ederek; yeni görevinde başarılar diledi.

        Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ’a ziyareti esnasında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da eşlik etti.

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