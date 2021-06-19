Çinli iş adamına gasp şoku! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 31 Mayıs Pazartesi saat 19.00 sıralarında yaşandı. Çinli iş adamı A.A. (37)'nın yolda yürüdüğü esnada üzerinde bulunan her biri birer kilo ağırlığında olan 4 külçe altın 2 şüpheli tarafından gasbedildi.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler altınları alarak hızla kaçarken, A.A. polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İş adamından aldığı bilgilerin yanı sıra olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında polis, 3'ü Çinli, 2'si Kırgız, biri Kazak, biri Suriyeli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaspa karışan ve bağlantısı olduğu belirlenen Rüstem A., Dilyar U., Tursun A., Abdullakh D., Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamını gasbedenlerin kaçış anları da kameraya yansıdı.