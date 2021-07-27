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Haberler Gündem 3. Sayfa TÜYLER ÜRPERTEN OLAY! Son Dakika: Cinsel istismar dehşetinde kritik bekleyiş! - Haberler
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Cinsel istismar girişiminde bulunulup, yaralanan genç kız makineye bağlı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dershaneden çıkıp evine giderken Afganistan uyruklu A.M.'nin cinsel istismar girişiminde bulunup, yaraladığı 17 yaşındaki A.A., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Korkunç olayın ardından, baba M.A. başka bir hastaneye sevk edilen kızının bilincinin kapalı ve makineye bağlı olduğunu söyledi

TÜYLER ÜRPERTEN OLAY! Son Dakika: Cinsel istismar dehşetinde kritik bekleyiş! - Haberler
Cinsel istismar dehşetinde kritik bekleyiş!
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DHA

İlçede 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, dershaneden dönen A.A.'yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı.

DHA'da yer alan habere göre A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.´yı Gebze´de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.A. Gebze´de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.

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