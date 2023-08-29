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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti! - Güncel haberler

        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde, 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen 45 yaşındaki A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:42
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        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
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        İzmir'de olay, Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K. (45), 5 yıldır aynı mahallede yaşayan erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

        MAHALLELİ, ŞÜPHELİYİ DARP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre mağdur çocuk, olayı mahalleliye anlattı. Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü.

        İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ ANLATTI

        İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #cinsel istismar
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