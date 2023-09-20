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        Haberler Gündem Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!

        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!

        Türkiye'de, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen cinsel suç mağduru çocuk sayısı, 9 yılda yüzde 287 arttı. Verilere göre 2014'te 11 bin 95 olan cinsel suç mağduru çocuk sayısı geçen yıl 31 bin 890'a yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:07
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        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2022 yılında 601 bin 754 oldu.

        MAĞDUR ÇOCUK SAYISI: 259 BİN 106

        DHA'da yer alan habere göre bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur, 206 bin 853'ü kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

        4 BİN 151 ERKEK, 27 BİN 739 KADIN

        Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun, yüzde 89.8'ini suç mağduru, yüzde 10.1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

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        CİNSEL SUÇ MAĞDURU ÇOCUK SAYISI: 31 BİN 890

        Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 13.7'si, cinsel suç mağduru çocuklar. Geçen yıl cinsel suç mağduru çocuk sayısı 4 bin 151'i erkek, 27 bin 739'u kadın olmak üzere 31 bin 890 olarak kayıtlara geçti.

        9 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

        2014 yılı itibarıyla güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayılarına ilişkin verilere göre cinsel suç mağduru çocuk sayısı 9 yılda yaklaşık 3 katına çıktı.

        YILLARA GÖRE RAKAMLAR

        Cinsel suçlar mağduru çocuk sayısı 2014'te 11 bin 95, 2015'te 16 bin 258, 2016'da 22 bin 655, 2017'de 23 bin 713, 2018'de 32 bin 759, 2019'da 31 bin 445, 2020'de 18 bin 450, 2021'de 24 bin 432 olarak kayıtlara geçti.

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        #cinsel suç mağduru çocuklar
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