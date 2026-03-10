Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çıplak halde kanlar içinde bulundu | Son dakika haberleri

        Çıplak halde kanlar içinde bulundu

        Kahramanmaraş'ta metruk bir binada çıplak halde kanlar içinde bulunan 62 yaşındaki Osman Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan'ın ölümünün cinayet olduğu değerlendirilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıplak halde kanlar içinde bulundu

        Kahramanmaraş'ta Osman Doğan (62), metruk bir binada öldürülmüş olarak bulundu. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan’ın öldürülmesiyle ilgili polis çalışma başlattı.

        Olay, saat 19.00 sırlarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. 112 acil servisi arayan bir kişi, 5’inci sokaktaki metruk binada bir erkeğin kanlar içinde hareketsiz ve çıplak şekilde yattığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Osman Doğan’a ait olduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan’ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri Osman Doğan’ı öldüren kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Mart 2026 (Savaşın 10. Gününde Neler Yaşandı?)

        İran'dan İsrail'e yeni saldırılar. MSB: "İran'dan atılan füze imha edildi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türk Hava Sahası 2. kez ihlal edildi. NATO: "Türkiye'ye giden füzeyi önledik" BAE ve Azerbaycan'dan açıklama. Habertürk savaşın sıcak noktalarında. Te...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar