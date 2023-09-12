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        İstanbul'da kaydedildi! Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Avcılar'da yaşanan olayda insan tacilerlerinin cip ile ilçede 18 kaçak göçmeni getirdiği belirlenmişti. Başlatılan soruşturmada da 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:49
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        Avcılar'da cipten indikten sonra ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalanmıştı.

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        DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, para karşılığında şüphelileri sınır illerinden İstanbul'a getirip, buradan Edirne Lalapaşa'ya götüreceğini belirlediği 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü.

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        Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar´da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti.

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        Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.´nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt´ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı.

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        Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti.

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        Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        #haberler
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