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Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar´da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti.

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Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.´nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt´ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı.