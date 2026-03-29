Çirkin oyuncuları ve konusu: Çirkin dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Star TV'nin yeni dizisi Çirkin, 29 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Çirkin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı 25 Film imzalı dizi; genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Peki Çirkin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Çirkin konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...
ÇİRKİN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, yayın hayatına başlıyor.
Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği dizi, 29 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU
Çirkin dizisi, genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturacak.
Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde ‘Çirkin’ olarak bilinen Meryem (Derya Pınar Ak) ile çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yolları yıllar sonra yeniden kesişir. Bu büyük karşılaşma, tutkulu bir aşkın yanı sıra geçmişten gelen sert bir hesaplaşmayı da beraberinde getirecektir.
İşte aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği dizinin hikayesi;
Aşk, Hırs ve Hesaplaşma... Masum Bir Kalpten Doğan Büyük Bir Hikâye...
Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.
Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…
ÇİRKİN 1. BÖLÜM ÖZETİ
Karanlık Dünyada Güçlü Bir Adam
Kadir, ışıltılı gece hayatının zirvesinde bir isim olsa da bu yükseliş beraberinde tehlikeli düşmanları da getirmiştir. İşlerini ve konumunu korumaya çalışırken, geçmişinden gelen karanlık kişiler Kadir’i en zayıf noktasından vurmak için fırsat kollamaktadır.
Bu zorlu mücadelede Kadir’in en büyük destekçisi, kulübün işleyişinde kilit rol oynayan sadık arkadaşı Selim’dir. Ancak etraflarını saran tehlike her geçen gün daha da büyümektedir.
Peki Kadir bu tehlikeli dünyada nasıl ayakta kalacak?
Hayatındaki gelişmelere ve etrafını saran düşmanlara nasıl ayak uyduracak?
ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Çirkin dizisinin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.
ÇİRKİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çirkin dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk sahnelerinin İstanbul’un Bebek semtinde çekildiği biliniyor.
Ayrıca hikâyeye uygun olarak İstanbul’un çeşitli semtlerinde de çekimler yapılıyor.
ÇİRKİN DİZİSİ UYARLAMA MI?
Çirkin dizisi, özgün bir hikayeye dayanıyor.
DİZİ KARAKTERLERİ
Meryem (Derya Pınar Ak): Çevresinde ‘Çirkin’ olarak bilinir.
Kadir (Çağlar Ertuğrul): Işıltılı gece hayatının zirvesinde bir isim. Ayrıca Meryem’in çocukluk aşkıdır.
Ökkeş (Çetin Tekindor): Kadir’in hayatında belirleyici bir rol üstlenen isim.
Hisarlı Mahallesi’nin Kadınları
Cennet (Nur Sürer): Yaren, Nehir ve Kadir’in annesi olan Cennet, Hisarlı Mahallesi’nde güçlü ve sözünü sakınmayan bir kadındır. Ailesini küçük yaşta kaybeden Meryem’e evini açarak ona sahip çıkar. Hayatın zorluklarıyla mücadele ederek ailesini ayakta tutmaya çalışır.
Yaren (Eylül Ersöz): Cennet’in kızı ve Kadir’in kız kardeşi olan Yaren, yumuşak kalbi ve iyi niyetiyle öne çıkan bir genç kadındır. Gizli bir aşkın peşinden giderken, hayatını değiştirecek bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Nehir (Sema Gültekin): Yaren’in ablası Nehir; hırslı, zeki ve gözü kara bir karakterdir. Mahallenin sınırlarını aşarak hayalini kurduğu ışıltılı hayata ulaşmak ister. Bu hayalin peşinden giderken kendini büyük bir aşkın ve tehlikeli sırların içinde bulur.
Seher (Buse Badurlar): Mahallenin en cesur ve renkli karakterlerinden biri olan Seher, Meryem’in en yakın dostudur. Lafını sakınmayan ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Seher, dostlukları uğruna her şeyi göze alabilecek biridir. Hayatı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan bir aşkla bambaşka bir yöne savrulacaktır.