Ciro Immobile resmen Paris FC'de!
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Ciro Immobile, Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris FC ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 01.02.2026 - 19:12 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:12
Geçtiğimiz yaz döneminde Beşiktaş'la yollarını ayıran ve Bologna'ya imza atan Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu.
İtalyan santrfor, Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris FC'ye transfer oldu.
36 yaşındaki yıldız, sezonun ilk devresinde 9 maçta sadece 227 dakika süre alarak gol ve asist katkısı yapamadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ