Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Çıtır çıtır ve sonuç garantili! Paketli cipsleri aratmayacak lezzetle evde yapabileceğiniz sağlıklı patates cipsi tarifi!

        Çıtır çıtır ve sonuç garantili! Paketli cipsleri aratmayacak lezzetle evde yapabileceğiniz sağlıklı patates cipsi tarifi!

        Cips severlerin vazgeçilmezi olan o tanıdık çıtırtı, evde yapılan tariflerle yeniden gündemde. Basit ama doğru adımlarla hazırlanan patates cipsleri, paketlileri aratmayan bir sonuç sunuyor. Evde denemek isteyenler için adım adım anlatım hazırladık. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Paketli patates cipslerinin ince ve çıtır dokusunu evde yakalamak artık hayal değil. Doğru patates, doğru kesim ve birkaç temel teknikle bu lezzet mutfağa taşınabiliyor. Üstelik katkı maddesi olmadan, tamamen ev yapımı. İşte detaylar...

        2

        MALZEMELER

        3 adet orta boy, nişastası yüksek patates

        2 su bardağı ayçiçek yağı (kızartma için)

        1 çay kaşığı ince tuz

        İsteğe bağlı baharatlar: toz kırmızı biber, sarımsak tozu, paprika, sirke aroması

        3

        PATATESLERİ HAZIRLAYIN

        Patateslerin kabuklarını soyun ve bol suyla yıkayın. Mandolin rende ya da keskin bir bıçak yardımıyla patatesleri olabildiğince ince dilimleyin. Dilimlerin eşit kalınlıkta olması, cipslerin aynı anda pişmesi açısından önemlidir.

        4

        NİŞASTASINI BIRAKMASINI SAĞLAYIN

        Dilimlenen patatesleri geniş bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. En az 20 dakika suda bekleterek patateslerin üzerindeki fazla nişastanın çözülmesini sağlayın. Bu adım, cipslerin daha çıtır olmasına yardımcı olur.

        5

        YAĞI DOĞRU SICAKLIĞA GETİRİN

        Derin bir tencerede ayçiçek yağını 170–180 dereceye kadar ısıtın. Yağın yeterince kızgın olması, patateslerin yağı çekmeden hızlıca kızarmasını sağlar.

        6

        KÜÇÜK PARTİLER HALİNDE KIZARTIN

        Patates dilimlerini yağa tek seferde fazla miktarda atmadan, küçük partiler halinde kızartın. Yağa girdikten sonra hafifçe karıştırarak dilimlerin birbirine yapışmasını önleyin. Açık altın sarısı rengini aldıklarında çıkarın.

        7

        FAZLA YAĞINI SÜZDÜRÜN

        Kızaran cipsleri kevgirle alarak kağıt havlu serili bir tabağa çıkarın. Fazla yağın süzülmesi, cipslerin daha hafif ve çıtır kalmasını sağlar.

        8

        BAHARATLANDIRMAYI SICAKKEN YAPIN

        Cipsler hâlâ sıcakken tuz ve isteğe bağlı baharatları ekleyin. Baharatların eşit dağılması için cipsleri nazikçe karıştırın.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı