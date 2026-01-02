Çıtır çıtır ve sonuç garantili! Paketli cipsleri aratmayacak lezzetle evde yapabileceğiniz sağlıklı patates cipsi tarifi!
Cips severlerin vazgeçilmezi olan o tanıdık çıtırtı, evde yapılan tariflerle yeniden gündemde. Basit ama doğru adımlarla hazırlanan patates cipsleri, paketlileri aratmayan bir sonuç sunuyor. Evde denemek isteyenler için adım adım anlatım hazırladık. İşte detaylar!
Paketli patates cipslerinin ince ve çıtır dokusunu evde yakalamak artık hayal değil. Doğru patates, doğru kesim ve birkaç temel teknikle bu lezzet mutfağa taşınabiliyor. Üstelik katkı maddesi olmadan, tamamen ev yapımı. İşte detaylar...
MALZEMELER
3 adet orta boy, nişastası yüksek patates
2 su bardağı ayçiçek yağı (kızartma için)
1 çay kaşığı ince tuz
İsteğe bağlı baharatlar: toz kırmızı biber, sarımsak tozu, paprika, sirke aroması
PATATESLERİ HAZIRLAYIN
Patateslerin kabuklarını soyun ve bol suyla yıkayın. Mandolin rende ya da keskin bir bıçak yardımıyla patatesleri olabildiğince ince dilimleyin. Dilimlerin eşit kalınlıkta olması, cipslerin aynı anda pişmesi açısından önemlidir.
NİŞASTASINI BIRAKMASINI SAĞLAYIN
Dilimlenen patatesleri geniş bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. En az 20 dakika suda bekleterek patateslerin üzerindeki fazla nişastanın çözülmesini sağlayın. Bu adım, cipslerin daha çıtır olmasına yardımcı olur.
YAĞI DOĞRU SICAKLIĞA GETİRİN
Derin bir tencerede ayçiçek yağını 170–180 dereceye kadar ısıtın. Yağın yeterince kızgın olması, patateslerin yağı çekmeden hızlıca kızarmasını sağlar.
KÜÇÜK PARTİLER HALİNDE KIZARTIN
Patates dilimlerini yağa tek seferde fazla miktarda atmadan, küçük partiler halinde kızartın. Yağa girdikten sonra hafifçe karıştırarak dilimlerin birbirine yapışmasını önleyin. Açık altın sarısı rengini aldıklarında çıkarın.
FAZLA YAĞINI SÜZDÜRÜN
Kızaran cipsleri kevgirle alarak kağıt havlu serili bir tabağa çıkarın. Fazla yağın süzülmesi, cipslerin daha hafif ve çıtır kalmasını sağlar.
BAHARATLANDIRMAYI SICAKKEN YAPIN
Cipsler hâlâ sıcakken tuz ve isteğe bağlı baharatları ekleyin. Baharatların eşit dağılması için cipsleri nazikçe karıştırın.