Çıtır çıtır ve sonuç garantili! Paketli cipsleri aratmayacak lezzetle evde yapabileceğiniz sağlıklı patates cipsi tarifi!

NİŞASTASINI BIRAKMASINI SAĞLAYIN

Dilimlenen patatesleri geniş bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. En az 20 dakika suda bekleterek patateslerin üzerindeki fazla nişastanın çözülmesini sağlayın. Bu adım, cipslerin daha çıtır olmasına yardımcı olur.