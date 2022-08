Civan Canova'yı kaybettik

View this post on Instagram

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı." diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti.

1974 yazıydı. Ben Kumburgaz’ daki yazlık sitemizin beton perdesi önünde, elimde “Kral Oidipus” oyununun kitabı, konservatuvara giriş sınavına hazırlanıyordum. Aynı sitede “Arkadaş” filminin çekimleri için mekân araştırması yapan Yılmaz Güney de gizli gizli beni izliyormuş. Arkadaşım Melike Demirağ söylemişti daha önce bizlere, yakın arkadaşlarına; “Aramızda kalsın, Yılmaz Güney bizim siteye gelecek film çekmeye. Filmde benim de rolüm var” diye. Çok özenmiştim ona. Keşke benim de böyle bir şansım olsa diye geçirmiştim içimden. Sonra sitenin restoranında gördüm Yılmaz Güney’i. Ben yazlık sinemadan eve doğru gidiyordum, o masada oturuyordu. “Koçum!” diye seslendi el ederek, “Oturmaz mısın biraz?”. Oturdum yanına süklüm püklüm... Biraz sohbet etti benimle; nasılsın, yaz nasıl geçiyor, okul nasıl gibilerden... Sonra da ansızın en can alıcı soruyu sordu; “Çekeceğim filmde oynar mısın?” Sanırım hayatımın dönüm noktalarından biriydi o gün. Bir ay sürdü çekimler. Sonra Yılmaz ağabey Adana’ya gitti, “Endişe” filmine başlamak için. Akabinde o elim olay gerçekleşti ve cezaevine düştü. İlkin Mamak Cezaevi’ne yolladılar. Ben ise hemen iki durak ötedeki Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdim. Sonra Melike geldi Ankara’ya, Yılmaz ağabeyi ziyaret için. Birlikte gittik cezaevine. Ardından da Çankaya Sineması'na giderek gözyaşları içeresinde “Arkadaş” filmini izledik. Yılmaz ağabey perdede ilk kez göründüğünde, bütün salonla birlikte ayağa kalktık, alkış tuttuk.

Konservatuvardaki ilk meslek hocalarım; Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Ergin Orbey, Raik Alnıaçık, İlyas Avcı, Can Gürzap, Yalın Tolga, Yıldırım Önal, Semih Sergen’dir. Hepsinin hocası ise babam Mahir Canova’dır. Yani bana tiyatro ve oyunculuk ile ilgili en temel bilgileri babam Mahir Canova vermiştir. Ne öğrenebildiysem artık... Sadece tiyatro değil tabi, hayatla, hayattaki duruşla ilgili de avare geçen gençlik yıllarından sonra, biraz geç de olsa, model olarak babamı aldım. Metanetli olmayı, hoşgörülü olmayı, tevekküklü de ondan öğrendim. Babam çok zeki ve aşırı esprili, hazırcevap bir kişiydi. Derslerde de öyle. Ders mi veriyor, espri mi yapıyor, havadan sudan mı konuşuyor anlayamazdınız ilkin. Sonradan düşünür ve hiç de boş konuşmadığını, sizi ne denli donattığını anlardınız. Kulakları çınlasın, eski eşim anlatmıştı. Müşfik Kenter’in sahne dersi varmış babamın öldüğü gün. Derse girmiş gözleri kıpkırmızı ve şöyle demiş; “Kusura bakmayın, hocanızın hocası öldü bugün.” Değerbilir sanatçı büyüklerimin hepsi söyler, “ne öğrendiysek Mahir Hoca’dan öğrendik” diye. Ben de öyle. Ne kadar öğrenebildiysem hayat ve sanat hakkında, ondan öğrendim. Kartal ağabey üvey babamdı. “Üvey” nedir, “üveylik ne demek” hiç bilmedik hayatımız boyunca. Kartal ağabey bizlere, yani kardeşlerime ve bana, akrabalığın kan bağı değil gönül bağı olduğunu öğretti. Evlatları gibi gördü beni ve ablamı. Küçük kardeşlerimizle aramızda hiçbir fark gözetmedi. Geceler boyu sohbet ederdik oyunculuk, tiyatro ve sinema üzerine. İlk film seti gördüğümde on yaşındaydım. “Karaoğlan” filminin setine götürmüştü beni. Sonraki yıllarda da defalarca gittik birlikte. Kamera nerede duruyor, ışık nasıl alınır, tiyatro salonu ile kameranın farkı nedir, onları anlatırdı bacak kadar çocuğa, bıkmadan usanmadan. Sinemaya geçmeden önce Ankara Meydan Sahnesi’nde oynarken de oyun provalarına giderdik. Ufak ve çok sıcak bir tiyatroydu Meydan Sahnesi. Sahne hemen hemen seyirci seviyesindeydi. Hiç unutmam, “Evdeki Yabancı” adlı oyunu oynuyorlardı rahmetli Esin Avcı ile birlikte. Kartal ağabey sahneye çıkınca ben de oturduğum yerden fırlamıştım sahneye, “Kartal abi!” diyerek. Annem güçlükle oturtmuştu yerime. Sahnedeki Esin Abla’yı gülme tutmuş, zor toparlamıştı kendini. Tabi salonda kahkahalar, alkış... Gençlik yıllarımda ise sırdaşım, dert ortağımdı Kartal ağabey. Başım bir derde girse, canım bir şeye sıkılsa hemen ona koşardım. O rahatlatırdı beni. Deneyimlerinden örnekler verir, yaşadığı benzer olayları anlatır, teselli ederdi. Babam ve Kartal ağabeyim. İkisinin de ruhu şad olsun.

Ben çocukluk kahramanımı, gençlik idolümü; kardeşlerim ve annem benzersiz bir aile babasını; ailemiz de her konuda bizleri motive eden eşsiz bir insanı kaybettik. Acısı o kadar taze ki şu an onunla ilgili ne söyleyeceğimi, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tam karşımdaki masada resmi, çocukluğumuzu ve hayatımızın en mutlu anlarını kaydettiği 8mm kamerası, onları bize gösteren film makinesi, aylardır bakışıyoruz karşılıklı. Zamanı gelince başlayacağım yazmaya Kartal ağabeyi ve onun hayatımızdaki anlamını ve yerini. Uzun uzun anlatacağım.

ARALARINDA GEÇEN SON DİYALOĞU ANLATTI

* Kendisinin bir vasiyeti var mıydı?

Yazılı bir vasiyeti yoktu. Zaten son günlere kadar konuşuyor, şakalar yapıyor, tüm yakınlarıyla ilgileniyordu. Ailesine çok düşkündü. Sevdiklerinin her daim çok mutlu olmasını isterdi.

* Size söylediği son cümleyi hatırlıyor musunuz?

En son bu yılın mayıs ayında gördüm. 1 Temmuz’da da 'elveda' dedi ve sonsuzluğa karıştı. 'Vefat etti' diyemiyorum çünkü çok zor geliyor onun bu hayattan koptuğuna inanmak. Ölümünden sonra yalan yanlış haberler çıktı basında; yok depresyondaymış, yok eve kapanmış, yok çok kilo aldığı için çıkmıyormuş gibi saçma sapan haberler. Halbuki son günlerine kadar çok neşeli ve çok mutluydu. Ne depresyonu, bizlere bile moral veriyordu. Zaten gençliği boyunca iş dışında sağda solda gezmezdi ki eve kapansın. İşi biter evine gelirdi. Bir de vasiyeti varmış öldükten sonra tören istememiş diye yazdılar. Böyle bir şey hiç konuşulmadı aramızda. Sadece gösterişi sevmezdi. Bunu da bizler bilirdik sadece. “Yarın Gümüşlük’e gidiyorum Kartal ağabey.” dedim, giderken. “Güle güle yavrum. Habersiz bırakma. Kendine iyi bak.” dedi. Bu oldu son konuşmamız. Üzerimde onun hediye ettiği bir gömlek vardı. Daha önceki seyahatlerimden birine çıkmadan önce vedalaşmaya gittiğimde üstüme çay dökmüştüm. Hemen içeri gitmiş, dolabından özenle seçtiği ve hiç giymediği bir gömlek getirmişti giymem için. “Bak, bunu sen hediye etmiştin” dedim. Gülümsedi. Ben Gümüşlük’teyken ağırlaştığı haberi geldi. Apar topar döndüm İstanbul’a. Son iki üç gün yoğun bakımdaydı. Sürekli uyutuluyordu. Artık ümidi kesmişti doktorlar. Direniyor ama çok zorlanıyordu. Yanına kimseyi almıyorlardı. Kız kardeşim, eşi ve Amerika’dan apar topar gelen ve babasıyla son kez vedalaşma şansını yakalayan erkek kardeşim hastanede, yoğun bakımın kapısında bekliyordu. Sonra doktor onları da eve yolladı. Kız kardeşim her an telefon başında doktorla konuşuyor, durum hakkında bilgi alıyordu. Artık bekliyorduk acı haberi, kaçınılmaz sonu. Bir ara arka odaya gidip ses kaydetti kız kardeşim telefonuna. “Babacığım. Seni çok seviyoruz. Babamız olduğun için gurur duyuyoruz. Ama çok yoruldun babacığım. Ne olur dinlen artık. Sana söz veriyoruz. Anneme çok iyi bakacağız. Ne olur dinlen, huzura kavuş canım babacığım.” Bu ses kaydını babasına dinletmesini için, bir an olsun başından ayrılmayan doktoruna yolladı. Doktor bey dayamış telefonu Kartal ağabeye dinletmiş kardeşimin sesini, kendinde değilken. Sonra hemen kız kardeşimi aradı hayretler içerisinde. Yanında hemşire de varmış. Kardeşimin konuşması bitince nabzı düşmüş, kısa bir süre sonra da son yolculuğuna çıkmış. Tabi ne kadar duydu, anladı mı bilemiyoruz. Gene de çok anlamlıydı bizim için.