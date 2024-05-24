28 yıldır sektördeki bilgi birikimi ve deneyimleri ile büyüme yönünde stratejik adımlar attıklarının altını çizen Civil Mağazacılık İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran, “Bugün Türkiye'nin 54 ilinde 97 mağazamız, yurt dışı franchise partnerlerimiz ve 2.500’ün üzerinde çalışanımızla büyüyen ve gelişen bir şirketiz. Yurt içinde genişleyen mağaza ağımızın yanı sıra yeni ülkelere açılma planımız dâhilinde Orta Doğu ve Balkan pazarında da Civil markasını müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hâlihazırda; Libya, Ürdün, Irak, Kuzey Makedonya, Kosova ve Gürcistan olmak üzere 6 ülkede 8 franchise mağazamız ile yurt dışında markamızı ve ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Sene sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında 123 mağaza ve 300’ün üzerinde yeni işe alım ile 2024’te yüzde 75 büyüme hedefliyoruz” dedi.

REKLAM Ana tesisinin yer aldığı Kocaeli Çayırova’da ve Türkiye’nin farklı yerlerindeki tedarikçileri ile üretime devam ettiklerini belirten Mustafa Yıldıran şöyle konuştu; “Yıllık 40 milyon ürün satışımızla yıllık 3,7 milyar TL ciro ve bir önceki yıla göre (adette) yüzde 25 büyüme elde ettik. 7.000 metrekare alan üzerine kurulu tesisimizde üretim yapıyoruz. Civil, yerli üretime katkı sağlayan, ihracat rakamlarıyla katma değer üreten bir marka. İhracata başladığımız 2011 yılından bugüne kadar 93 ülkeye 960 bin adet ürün ihracatı ile toplam 3,5 milyon dolar ciro elde ettik. Bu yıl ise toplam ihracat yaptığımız ülke sayısını 96’ya, toplam ihracat büyüklüğümüzü ise 5,5 milyon dolara çıkarma hedefimizle yeni ülkeleri ihracat destinasyonlarımıza eklemeye devam edeceğiz.”

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 97 mağazası ve genel müdürlük çalışanları da dâhil olmak üzere 2.500’ün üzerinde kişiyi istihdam ettiklerini belirten Mustafa Yıldıran şöyle konuştu; “Yeni mağazalar açarak 5 yılda istihdam oranımızı yüzde 60 artırmayı hedefliyoruz. Buna göre 2028 yılı itibarıyla çalışan sayımız 4.000’in üzerine çıkacak. Ayrıca, sektörümüzde kadın çalışan sayımızla da öne çıkıyoruz. Hâlihazırda genel merkezimiz ve mağazalarımızda tüm çalışanlarımızın %51’i kadınlardan oluşuyor. Bu oranımız ile gurur duyuyoruz ve kadın çalışan sayımızı artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

PERAKENDE OKULU AÇTI Perakende sektörüne kalifiye ve yetkin profesyoneller kazandırmak üzere harekete geçen Civil Mağazacılık, bunun yanında İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Perakende Okulu’nu hayata geçirdi. REKLAM İstanbul Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi bünyesinde eğitim verecek Perakende Okulu’nun açılışı 22 Mayıs Çarşamba günü Civil Mağazacılık İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse ve İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güven Ordun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Perakende Okulu projesi ile sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirirken, kariyerlerine perakende sektöründe devam etmek isteyen gençlere de gelişim olanağı sunacaklarını belirten Mustafa Yıldıran, “Sektörün sürdürülebilir büyümesine ve yenilikçiliğe olanak sağlayan eğitim programlarını çok değerli buluyoruz. Bu alana katkı sunmak ve gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmak adına İstanbul Üniversitesi ile özel bir program hazırladık. Program eylül ayında başlayacak. Tamamen ücretsiz olan Perakende Okulu’nda 4 ay boyunca akademisyenler ve Civil uzmanlarından eğitim alacak ve ardından 8 ay boyunca Civil mağazaları ile genel müdürlüğünde saha deneyimi elde edecek olan katılımcılar, 1 yıllık programı tamamladıklarında şirketimiz bünyesindeki pozisyonlarda da öncelikli olarak tercih edilecek” dedi.