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        Haberler Yaşam Çizgili sırtlan doğal ortamında görüntülendi

        Çizgili sırtlan doğal ortamında görüntülendi

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:21
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        Doğal ortamında görüntülendi
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        Nesli tehlike altında olması nedeniyle korunması gereken canlılar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan, Çekerek ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında cep telefonu ile görüntülendi.

        Aracıyla ilerlerken 'Anadolu sırtlanı' olarak da bilinen çizgili sırtlanı gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

        Kırsal alanda koşan sırtlanı cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaş, büyük heyecan yaşadı.

        Çizgili sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu.

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        #çizgili sırtlan
        #Yozgat
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