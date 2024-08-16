Cizre'de Anamur muzu yetiştirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Yasa Yural, Hatay'dan getirdiği muz fidesini Dicle Nehri kenarındaki bahçesine dikti.

Yural, "İlçemizin toprağının ne kadar verimli olduğunu göstermek için Anamur muzu yetiştirdim. Herkes bu bölgede muz yetişmeyeceğini belirtirdi. Ben de denemek istedim. Şu an ağacımız meyve verdi" dedi.

15-20 kilogram muz yetiştirdiğini anlatan Muhammed Yasa Yural, "Bu bölgede muz yetiştirilemeyeceğini belirten arkadaşlarıma yavru fide verdim, bu fideleri bahçelerine ekmelerini sağladım" diye konuştu.