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        Haberler Spor Futbol Fransa Clermont : 0 - PSG: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Clermont : 0 - PSG: 0 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'de 7. hafta maçında PSG, deplasmanda Clermont ile 0-0 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 20:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:21
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        PSG deplasmanda kayıp!
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        Ligue 1'de 7. hafta maçında PSG, deplasmanda Clermont ile karşı karşıya geldi.

        Stade Gabriel Montpied'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Bu sonuçla PSG 4. kez puan kaybı yaşadı. Clermont ise ligde ikinci puanını aldı.

        Şuana kadar 12 puan toplayan Luis Enrique'nin öğrencileri, bir sonraki haftada Rennes'e konuk olacak. Clermont ise Montpellier deplasmanına gidecek.

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