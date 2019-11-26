UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için bu akşam karşılaşacağı Club Brugge'ü mutlaka yenmesi gereken Galatasaray'da sürpriz gelişme yaşandı. 5 sakat, 1 cezalının bulunduğu sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge maçı antrenmanına altyapıdan üç sürpriz ismi dahil etti.

Galatasaray'da antrenmana stoper bölgesinde görev yapan Işık Kaan Arslan ve Emin Bayram dahil olurken Terim, yaz kampında da bolca süre verdiği santrfor Erencan Yardımcı'yı da görevlendirdi.

Işık Kaan Arslan ve Emin Bayram, UEFA Gençlik Ligi'nde de görev yaparken iki savunmacı da geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.