- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geri çekilme planının ayrıntılarını konuşmuştu.
CNN International konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Bolton'ın Kalın'a aktardığı Suriye'deki Amerikan hedeflerini yazdı.
Uzun bir sürecin ufukta gözüktüğünü belirten ABD'li yetkili, bunu sadece lojistik sebeplerle olmadığını aynı zamanda diplomasininin de zaman alacağını söyledi. ABD'li yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu, diyaloğun başlangıcı" ifadesini kullandı.
CNN'de yer alan habere göre, Bolton'ın Ankara'da anlattığı ABD hedefleri şu şekilde:
+ Türkiye'nin güvenlik endişeleri ile tüm sivillerin korunması arasında 'pazarlık edilmiş çözüm' bulunması
+ Suriye'nin güneyideki Tanaf'taki üstte Amerikan askerlerinin varlığı devam edecek. ABD, İran güçlerinin Suriye'den çekilmesini ve Suriye'de siyasi çözüm talep etmeye devam edecek
+ Kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ karşıtı koalisyondaki Amerikan güçlerinin 'bilinçli, düzenli ve güçlü bir şekilde' geri çekilmesi
+ Çekilme sırasında DEAŞ'tan geriye kalan teröristlerin yenilgiye uğratılması, çekilme sürecinde diğer DEAŞ hedeflerinin vurulması ve DEAŞ'ın canlanmasını engellemek için gereken operasyonlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin kalması
+ Türkiye ve DEAŞ karşıtı koalisyonun diğer üyeleriyle terör örgütüne karşı operasyonların devam ettirilmesi ve Kuzeydoğu Suriye üzerindeki hava sahasında çatışma ihtimalinin azaltılması
+ DEAŞ'a karşı ABD ile birlikte savaşan muhalif güçlere kötü davranılmasının engellenmesi
+ Suriyeli muhaliflerin elindeki DEAŞ'ın yabancı teröristlerinin serbest bırakılmasının engellenmesi ve bu kişilere uygun bir şekilde davranılmasının öncelik haline getirilmesi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.