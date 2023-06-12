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Havadan daha hafif bir gaz olması sebebiyle havanın üzerine yükselen ve kapalı alanlarda tavana yakın yerlerde biriken karbonmonoksit gazı; detektörler tarafından fark edilmektedir. Peki, oldukça zehirli bir gaz olan CO molekül ağırlığı kaçtır? İşte, tüm detaylar…

CO Nedir?

Bir karbon ve bir oksijen atomundan meydana gelen CO bileşiğinin adı karbonmonoksittir. Atmosfede çok az miktarlarda doğal olarak bulunan bu kimyasal bileşik, fosil bazlı yakıtların yanması sonucunda oluşmaktadır. Herhangi bir renge, kokuya ya da tada sahip olmaması sebebiyle, insanlar tarafından kolaylıkla fark edilemeyen bu gaz; gaz algılama detektörleri ile fark edilebilmektedir. Ayrıca volkanik faaliyetler ve orman yangınları da karbonmonoksitin atmosfere salınmasına sebep olmaktadır.

Sanayi alanında nikelin saflaştırılmasında, metanol üretiminde sıklıkla kullanılan karbonmonoksit gazı, insanlar içinse oldukça tehlikelidir. Renksiz, kokusuz ve tatsız olduğu için sessiz katil olarak ifade edilen bu kimyasal bileşik hem yanıcı hem de zehirleyici bir gazdır. Bir ortamda çok yoğun miktarda karbonmonoksit gazının birikmesi ani patlamalara sebep olabilmektedir.

Karbonmonoksit gazının insanlar için en tehlikeli tarafı ise toksik bir yapıya sahip olmasıdır. Bu kimyasal bileşiğin havadaki yoğunluğunun artması ve insanlar tarafından solunması halinde baş ağrısı, uyku hali, zihinde karışıklık ve koma gibi ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesi olarak da adlandırılan bu durumda olan kişiler oksijen solutularak tedavi edilmektedir.

İnsan sağlığı için bu denli tehlikeli olan bu gazın tespit edilmesi ise oldukça güçtür. Özellikle karbonmonoksit sızıntısı olma ihtimali olan sanayi tesislerinde, gaz kaçaklarını tespit edecek olan detektörler kullanılmalıdır.

CO Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme esnasında çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonu veren maddeler asit; aynı işlem esnasında hidrojen yerine hidroksil iyonu yükleyen maddeler ise baz olarak tanımlanmaktadır. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu bilmek, aynı zamanda o maddenin kimyasal reaksiyon anında ne tür tepkiler vereceğini bilmek anlamına da gelmektedir. Ayrıca asitler ile bazlar sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle de birbirinden ayırt edilebilirler. Örnek vermek gerekirse asitler ekşi tatları ve aşındırıcı özellikleri ile dikkat çekerken; bazlar ise acımtırak bir tada sahiplerdir ve asitlere nazaran daha kaygandırlar. Peki, karbonmonoksitin kimyasal formülü olan CO asit mi baz mı? Karbonmonoksit, çözeltiye hidrojen iyonu vermesi sebebiyle asittir.

CO Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ve baz özelliklerini kavramak için kullanılan ölçüye ph değeri ya da uzun ismiyle potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Maddenin içinde hidrojen varlığına ya da yoğunluğuna bakılarak yapılan bu ölçüm neticesinde, maddelerin asit mi yoksa baz mı oldukları anlaşılmaktadır. Ölçüm sonrası 0 ile 14 arasında bir değer alan bu maddeler eğer 0 ile 7 arasında bir ph değerine sahiplerse asit, 7 ile 14 arasında bir ph derecesine sahiplerse de baz olarak tanımlanırlar. Ph değeri 7’ye eşit olan maddeler ise nötr maddelerdir. Peki, CO ph değeri kaçtır? Asit olduğunu bildiğimiz karbonmonoksit gazının ph değeri 7’nin altındadır.

CO Molekül Ağırlığı

Bir karbon ve bir oksijen atomundan meydana gelen karbonmonoksitin molekül ağırlığı 28.01 g/mol’dür.