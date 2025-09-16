Habertürk
        Coachella'da sahne alacak isimler belli oldu

        Coachella'da sahne alacak isimler belli oldu

        Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde, 2026 sahnesinin baş sanatçıları açıklandı

        Giriş: 16.09.2025 - 17:27 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:27
        Baş sanatçılar belli oldu
        ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali için heyecanlı bekleyiş sürerken, festival sahnesinde yer alacak isimler belli oldu.

        Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce seyirci çeken Coachella Müzik ve Sanat Festivali, gelecek yıl 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihlerinde, iki hafta sonunda düzenlenecek.

        Coachella 2026'nın baş sanatçıları Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G ve Anyma oldu.

        Carpenter geçen yılki festivalde sahne alırken, Karol G 2022'deki performansında Becky G ve J Balvin'i sahneye çıkarmıştı. JustinBieber da dört ayrı Coachella'da konuk sanatçı olarak yer almıştı.

        Festivalin bu yılki diğer dikkat çeken isimleri arasında Disclosure, Katseye, Ethel Cain, the XX, the Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, PinkPantheress, Moby, Central Cee, Lykke Li, Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, the Rapture, Oklou, Royksopp yer alıyor. Coachella 2026 biletleri, 20 Eylül Cuma günü satışa çıkacak.

        Geçen yıl Coachella'nın baş sanatçıları olarak Lady Gaga, Green Day, Post Malone ve Travis Scott sahne almıştı.

