Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin ilk haftasında ünlüler ve Lady Gaga'nın çılgın sahne gösterisi

Dünyanın en prestijli müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, dünyanın pek çok yerinden müzik ve eğlence sevenleri California'nın Indio şehrinde bir araya getirdi.

11 - 13 Nisan ve 18 - 20 Nisan tarihlerinde, iki hafta sonuna yayılan açık hava festivalinin bu yılki baş sanatçıları arasında Lady Gaga, Green Day, Post Malone ve Travis Scott yer alıyor. Yılın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'nın geride kalan ilk hafta sonunda hem sahnede hem de seyirciler arasında pek çok ünlü isim vardı.

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Lady Gaga, festivalin açılış gününün en büyük yıldızı olarak sahne aldı. Coachella seyircisini coşturan pop ikonu, sahnede farklı kıyafetlerle gösterişli bir şov sergiledi.

Üç farklı kostümle sahne alan Lady Gaga, kendisine eşlik eden kalabalık dansçı topluluğuyla birlikte teatral yeteneğini gözler önüne serdi.

Gösterinin en ilginç kısmı, ünlü şarkıcının bir iskeletle sahneye çıktığı andı. Lady Gaga, kucağında bir iskeletle dans edip şarkı söyleyerek seyircileri şaşırttı. Lady Gaga ayrıca gösterisinin bu kısmında pek çok kafa iskeletini de sahneye sıraladı.