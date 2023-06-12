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Çobanyıldızı sıklıkla kutup yıldızıyla karıştırılmaktadır. Peki, Çoban Yıldızı’nın Diğer Adı Nedir? Diğer ismi ve eş anlamlısı nedir? Haberimizin devamında çoban yıldızıyla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Çoban Yıldızının Diğer Adı Nedir?

Çoban Yıldızı dediğimizde çoğumuzun aklına bir gezegen mi yoksa bir yıldız mı olduğu sorusu gelmektedir. Öyle ki çoğu kez Kutup Yıldızı’yla karıştırılmaktadır. Çoban Yıldızı bir yıldız değil, bir gezegendir. Bu gezegen ise Güneş sisteminin ikinci gezegeni olan Venüs’tür. Genellikle Dünya’nın ikizi olarak tabir edilen bu gezegen yapı itibariyle Dünya’ya oldukça fazla benzemektedir. Çoban Yıldızı gün doğumundan önce ya da gün batımından sonra görülürler. Güneş ve Ay’dan sonra gelen en parlak cisimdir. Parlaklık sıralamasını Çoban Yıldızı’ndan sonra Jüpiter takip eder. Çoban Yıldızı gündüz vakitleri doğu yönünü, akşam vakitleri batı yönünü gösterir. Çoban Yıldızı’nın diğer adları ise Akşam Yıldızı, Venüs, Çolpan, Çulpan, Kervankıran, Kervan Yıldızı, Zühre’dir.

Çoban Yıldızı Diğer İsmi

Çoban Yıldızı’nın kendisi kadar diğer isimleri de oldukça merak edilmektedir. Çoban Yıldızı aslında Venüs gezegeni olduğundan adlandırılmada sıklıkla Venüs olarak bahsedilir. Özellikle bulmaca tarzı kelime oyunlarında Çoban Yıldızı’nın diğer ismi sorulmaktadır. Çoban Yıldızının diğer isimleri şunlardır: Akşam yıldızı, Sabah Yıldızı, Zühre, Kervankıran, Çulpan ve Venüs’tür.

Çoban Yıldızı Eş Anlamlısı

Kelimelerin eş anlamlısı günlük hayatta kullandığımız kadarıyla aklımızda kalır. Aslında Çoban Yıldızı da bir nevi Venüs gezegeninin eş anlamlısıdır. Parlaklığı karşısında çobanlara yol göstergesi sunduğundan dolayı Çoban Yıldızı olarak adlandırılmıştır. Çoban Yıldızı’nın eş anlamlıları Akşam yıldızı, Sabah Yıldızı, Zühre, Kervankıran, Çulpan ve Venüs’tür.

Çoban Yıldızı Nedir?

Yörünge itibariyle Dünya’ya en yakın ikinci gezegen olan Çoban Yıldızı yani Venüs gezegeni günümüzde insan yaşamı için ipuçlarının iz sürdüğü gezegendir. Üzerinde çok sayıda insan yapımı araç yer alır. Bunun en önemli sebebi Venüs gezegeninde hayat olup olmadığıdır. Çoban Yıldızı güneş sistemi içerisinde ters dönen tek gezegendir. Gezegen hakkındaki köklü araştırmalar eski Yunan medeniyetlerine kadar uzanır.