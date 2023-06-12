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Büyük Okyanus'un diğer adı nedir?

Beynin gelişim süreçlerine yaptığı katkılarla bulmaca çözümü önemli bir yere sahiptir. Bulmaca çözümü basit bir zaman doldurmanın çok ötesinde aslında bilişsel ve hafıza güçlendirici oyunlardır. Büyük Okyanus'un diğer adı nedir? Nerededir ve diğer ismi nedir? İşte, ayrıntılar.

Büyük Okyanus'un Diğer Adı Nedir?
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Genellikle resim yapmak, fotoğraf çekmek ya da müzik dinlemek gibi hobiler olarak adlandırılır. Bulmacalar vücudunuzdaki stresi azaltarak rahatlamanıza aracı olur. Böylelikle dingin ve stressiz bir hafızaya sahip olursunuz. “Büyük Okyanus'un diğer adı nedir?” sorusu da bulmacalarda çokça karşımıza çıkan sorulardan birisidir. Büyük Okyanus nerededir ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Büyük Okyanus'un Diğer Adı Nedir?

Adından anlaşılacağı üzere Dünya’nın en büyük okyanusudur. Haritada dahi yerini saptamakta zorlanacağımız büyüklüğe sahip olan Büyük Okyanus, Amerika Kıtası ile Asya Kıtası arasında yer almaktadır. Güney kısmında Antarktika Kıtası yer almaktadır. İsim babası Portekizli denizci Ferdinand Magellan’dır. Pasifico sözcüğü Portekizcede “sakin” anlamına gelmektedir. Magellan, okyanusa açıldığında fırtınaların dindiğini fark eder. Bunun üzerine de bu ismi verir. En derin yeri 11.034 metre olup aynı zamanda Dünya’nın en derin noktasını içerir. Dünya üzerindeki depremlerin %90’ı Pasifik bölgesinde oluşmaktadır. Büyük Okyanus’un pek çok ülkeyle sınırı bulunmaktadır. Bu ülkeler: Rusya, Japonya, Filipinler, Çin, Malezya ve Endonezya’dır. En büyük okyanus sıralamasında başı çeken Büyük Okyanus’un diğer adı Pasifik Okyanusu’dur.

Büyük Okyanus Diğer İsmi

Genellikle bulmacalarda coğrafi terimlerin diğer adlandırılmalarına sık sık rastlarız. Okul sıralarında aklımızdan kaldığı kadarıyla bulmacaları çözümlemeye çalışırız. Çoğumuz Büyük Okyanus sözcüğünü daha önce duymuştur. Büyüklüğü yönünden bu ismi alan Büyük Okyanus’un diğer ismi Pasifik Okyanusu’dur.

Büyük Okyanus Nerede?

Büyük Okyanus üzerinde büyük küçük 20.000 kadar ada yer almaktadır. Okyanusun her yerinde sıcaklık 2 derecenin altında seyretmektedir. Dünya üzerinde yer alan 5 okyanus sırasıyla şunlardır: Büyük (Pasifik) Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Kuzey Okyanusu. Yüzölçümleri bakımından en büyük okyanus Büyük Okyanus’tur. Dünyadaki yaşamın sürekliliği için okyanuslar özel bir öneme sahiptir. Büyük Okyanus ise Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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