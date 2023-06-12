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Günümüzde bulmaca ve bilgi oyunlarına ulaşım internet üzerinden kolaylıkla sağlanmaktadır. Bundan bir on yıl önce dergi ve gazete eklerinden bulmacalara ulaşırken günümüzde online olarak hizmet sağlayan bulmaca kaynakları vardır. Peki, bu sorulardan biri olan “beyin kabuğunun diğer adı nedir?” Eş anlamlısı ve diğer ismi nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Beyin Kabuğu Diğer Adı Nedir?

Beyin kabuğu sözcüğünü kimimiz daha önce duymuş, kimimiz ise ilk kez duymuş olabilir. Beyin kabuğu merkezi sinir sisteminin en üst kontrol mekanizmasıdır. Kıvrımlı yapı da diyebiliriz. İşlevlerine tam olarak hakim değiliz; bunun sebebi beynin kompleks bir yapı olmasıdır. Beyin kabuğu çeşitli işlevleri bünyesinde barındırır. Vücuda hâkimdir. Altı farklı hücresel tabakadan oluşur. Elbette ki bu tabakaların görevleri de birbirinden farklılık gösterir. Algılama ve değerlendirme tarzı temel görevler beyin kabuğundan gerçekleşir. Bir nevi beyin işlevlerinin sınıflandırılmasıdır. Beyin kabuğunun başlıca işlevleri: Düşünme, planlama, veri değerlendirilmesi, kişilik özellikleri, el becerileri, matematik, sanat, mantık ve soyut düşünce sistemidir. Beyin kabuğunun diğer adı ise neokortekstir.

Beyin Kabuğu Diğer İsmi

Beynimiz kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Bu kıvrımları bize işlevsel veriler olarak dönüş yapmaktadır. Beynin bu kıvrımlı, gri tabakasına beyin kabuğu denilmektedir. Beyin kabuğu 10 milyardan fazla sinir hücresine sahiptir. 2 ila 5 mm arasında değişmektedir. Beynin en büyük alanını kapsayan beyin kabuğu, bir örtü görevini görerek beyni kaplar. Sol ve sağ yarım küreye sahiptir. Beyin kabuğunun diğer ismi de en az kendi işlevi kadar merak edilen bir diğer sorudur. Beyin kabuğunun diğer ismi neokortekstir.

Beyin Kabuğu Eş Anlamlısı

Kelimelerin eş anlamlısı genellikle kare ve çengel bulmacalarda önümüze çıkmaktadır. Şayet bilmiyorsak internet üzerinden ya da ansiklopedi tarzı bilgi kaynaklarından aramaya koyuluruz. Beyin kabuğunun eş anlamlısı da arama motorlarını meşgul eden bir diğer sorudur. Beyin kabuğunun eş anlamlısına neokorteks denilmektedir.