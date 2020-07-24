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Coca-Cola Türkiye, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme–içme sektörü ve çalışanlarına yönelik verdiği desteklere bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Coca-Cola'nın, yeni normal döneminde müşterileriyle tekrar buluşan küçük restoranlar ile yerel zincirlere tanıtım desteği vereceği açıklanırken, Türkiye genelindeki 500'ü aşkın noktada, işletme çalışanlarının müşterileri davet eden, tanıtıcı görselleri hedeflemeli dijital display yayınları üzerinden paylaşılacağı kaydedildi.

İşletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü olmayı amaçlayan Coca-Cola'nın tanıtım çalışmaları Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Coca-Cola Türkiye, hem tüketiciye fayda sağlamak, hem de satış noktalarını desteklemek hedefiyle toplam 1.5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye ettiği "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasına ise Temmuz ayından başlatmıştı.