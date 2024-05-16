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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Coca-Cola İçecek, Özbekistan’daki 4. fabrikasını açtı - İş-Yaşam Haberleri

        Coca-Cola İçecek, Özbekistan’daki 4. fabrikasını açtı

        Anadolu Grubunun sahibi olduğu Coca-Cola İçecek (CCI), Özbekistan'daki 4. fabrikasını Semerkant şehrinde açtı. Grubun sahibi olduğu Coca-Cola üretim tesislerinin sayısı Türkiye'nin de dahil olduğu 12 ülkede 36'ya yükseldi. Açılış törenine, Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Coca-Cola Company Global CEO'su James Quincey ve Anadolu Grubu CEO'su Burak Başarir ile birlikte Özbekistan Yatırım Bakanı ve diğer üst düzey devlet temsilcileri katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:50
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        Özbekistan'daki 4. fabrikasını açtı
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        Tuncay Özilhan törende yaptığı konuşmada, ''Bugün, 20 ülkede geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor, 100 bin çalışanımızla 1 milyar insana hizmet götürüyoruz. İki bin yılı aşkın süredir dünya kültürlerinin kesişme noktasında yer alan olağanüstü Semerkant şehrinde Coca-Cola İçecek'in son teknoloji yeni şişeleme tesisinin açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz. Yeni Özbekistan'ın parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımızı ülkedeki yatırımımızın üçüncü yılında, dördüncü fabrikamızı açarak teyit etmiş bulunuyoruz. Özbekistan’ın ilk özelleştirmesini dünya çapında örnek gösterilen bir süreçle üç yıl önce gerçekleştirmiştik. Son on yılda 7 milyar Amerikan Doları’na ulaşan yatırımlarında da, İpek Yolu’nun en kıymetli noktalarından Semerkant’ın yeri bizim için çok ayrı” dedi.

        Burak Başarır da yaptığı konuşmada, “CCI bugün Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu'da 12 ülkede 33 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikası ve 10 binden fazla çalışanı ile faaliyet göstermekte. 2021'den bu yana neredeyse iki kat büyüme gerçekleştiren Özbekistan, CCI ülkeleri arasında en hızlı büyüyen uluslararası operasyonumuzdan biri. Özbekistan’daki satın alma süreci kapsamında ilk olarak 252 milyon Amerikan Doları, ardından işimizi büyütmek üzere 120 milyon Amerikan Dolarına yakın ek yatırım yaptık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Semerkant fabrikamıza da ayrıca 112 milyon Amerikan Doları yatırım yapacağız. CCI Özbekistan, Özbek ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi oluşturmaktadır. Yakın zamanda Namangan'da mevcut fabrikamızın yerine yeni, son teknoloji tesisimizin inşaasına başlayacağız ve onu da 2025 yılı içinde hizmete açacağız. Bu yatırımlar üretim kapasitemizdeki genişlemeyi ifade etmenin dışında, Özbekistan’ın potansiyeline olan inancımızın da simgesi” dedi.

        CCI, Orta Asya'nın tamamını kapsayan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olmak üzere 6 ülkede şişeleyici faaliyetlerinde bulunuyor. CCI’ın Orta Asya’da, Özbekistan’da açılışını yaptığı son fabrika sayısı 10’a yükselirken, bölgede yaklaşık 3 bin 400 çalışanı bulunuyor. Özbekistan’da ilk olarak 1994 yılında başlayan Coca-Cola şişeleme faaliyetleri, 2021 yılında CCI çatısı altına girdi. CCI’ın Özbekistan’da Taşkent, Namangan, Urgenç ve son olarak da Semerkant’ta yeni açılan üretim tesisiyle birlikte 4 fabrikası bulunmaktadır. Coca-Cola İçecek'in Semerkant fabrikasına yapacağı yatırım toplam 112 milyon ABD Doları bulacak. CCI, 2021’de operasyonlarına başladığından bu yana satış hacmini yaklaşık iki katına çıkardı. CCI’ın Özbekistan’daki büyüme stratejisinde yeni fabrika ve altyapı yatırımlarının yanı sıra, yeni üretim hattı ve soğutucu yatırımları ile çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları yer alıyor.

        Özbekistan'da, The Coca-Cola Company'den satın alınan konsantre hariç, tedariğin yüzde 86'sı yerel olarak Özbek işletmelerinden yapılıyor. Coca-Cola Sisteminin ülke ekonomisine katkısı şu anda ülkenin GSYH'sinin yüzde 0,5'ine denk geliyor. Yeni açılan CCI Semerkand fabrikası bölgeye 300 yeni iş imkânı sağlayacak.

        CCI Özbekistan HoReCa sektöründe atık geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve sektörün çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında; HoReCa, dijital bir platform üzerinden, toplanan PET şişeleri doğrudan geri dönüşüm firmalarına satabilmekte, geri dönüşüm firmaları da hem verimli rota planlaması ile lojistik harcamalarını azaltmakta hem de daha kaliteli bir ham maddeye daha az ödeme yapmaktadır. 2023 yılı içinde proje kapsamında 120 HoReCa noktasından toplanan toplam 5 ton PET şişe geri dönüşüme gönderildi.

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