Portekiz'de Benfica ile oynadıkları ön eleme ilk maçında 1-0'lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu, futbolcuları ile bir toplantı yaptı...

Habertürk'ün haberine göre, Benfica'yı akıllarından çıkarmalarını isteyen Hollandalı teknik adam, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini vurguladı. Bursaspor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirten ve Kadıköy'de kazanarak lige başlamak zorunda olduklarını kaydeden Cocu, "Artık Benfica ile oynadığımız maçı ve salı günkü rövanşı unutuyoruz. Tamamen Bursaspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi önemli olduğu kadar ligde bizim için çok önemli. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Lige iyi başlayıp sonunu da iyi getirmek zorundayız. Herkes bu bilinçte olsun. Kafalar Benfica'da değil Bursaspor'da olursa galibiyete çok daha yakın olan taraf biz oluruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ