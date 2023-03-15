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Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

Ebeveynlerin ve çocuk doktorlarının en çok karşılaştıkları problemi çocukların uyku sorunlarıdır. Uyku, çocukların büyüme ve gelişiminde büyük etkiye sahiptir ve tedavi edilmediğinde problemlere yol açabilir. Uyku düzenini oturtamamış bir çocuk, sosyal becerilerinde, ruhsal ya da bilişsel durumlarda zorlanmalar yaşayabilir. İşte uzmanların önerdiği uyku problemine çözüm olabilecek tüyolar…

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  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    Okul öncesi çocukların yaklaşık yüzde 25-50’sinde çeşitli uyku sorunları tanımlanırken okul çağı çocuklarının ve ergenlerin yaklaşık yüzde 20-30’unda uyku bozukluğu denilebilecek düzeyde sorun yaşadığı bildiriliyor. Bu kapsamda uzmanlar, çocukların uyku problemlerini çözebilecek evde uygulanabilecek bazı yöntemlerden bahsediyor. İşte evde ebeveynlerin uygulayabileceği, çocukların uyku problemlerini düzenleyebilecek öneriler…
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    1- Yataklar mutlaka korunaklı olmalı ve yatak ile battaniyeler yünden yapılmalıdır.
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    2- Bebek, sallanma, emme gibi araçlar kullanılmadan uyumayı öğrenmeli ve yatağına uyanık halde bırakılarak kendi kendine uyumayı öğrenmesi sağlanmalıdır.
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    3- Bebek uykuya bırakılırken yanına sevdiği bir oyuncak ya da nesne verilmeli ve uyuduktan sonra yeri değiştirilmemelidir.
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    4- Bebeklerin ve çocukların uyku saatleri ebeveynleri tarafından belirlenmeli ve bu konuda ödün verilmemelidir. Uyku saatleri konusunda ebeveynler kararlı olmalı ve çocuklarına uygun sınırlar koymalıdır.
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    5- Bebekler ve çocuklar uyumadan önce ailecek sakin ve kaliteli zaman geçirilmelidir. Birlikte etkinlikler yapılabilir, örneğin masal anlatılabilir, ninni söylenebilir. 
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    6- Çocuklar ve bebekler yatağa aç yatırılmamalıdır. Uykudan önce mutlaka onu tok tutacak hafif yiyecek ya da içecek verilmelidir.
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    7- Çocuk odasının çok karanlık olmamasına, ortamın nem ve ısısının (18˚C) yeterli olmasına, odanın havalandırılmasına ve odada sigara içilmemesine özen gösterilmelidir.
  • Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!

    8- Çocukların ve bebeklerin direkt güneş ışığı altında veya ateş ya da ısıtıcı yanında uyutulmaması.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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