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Çocuğunuzu depremden korumak için ipuçları

Doğal afetler herhangi bir zamanda uyarı olmadan gelebilir. Herkesin ilk yapacağı sevdiklerini, özellikle de çocuklarını güvende tutmaktır. Peki deprem anında kendinizi ve çocuğunuzu nasıl korursunuz?

Çocuğunuzu depremden korumak için ipuçları
HABERTURK.COM

Felaketler korkutucu olabilir ancak korkunuzu azaltmanın bir yolu hazırlıklı olmaktır. İşte bu felaket sırasında kendinizi ve çocuğunuzu korumak için bazı deprem güvenlik ipuçları:

1- Çocuğunuzu depremler hakkında eğitin

Depremlerin doğal bir olay olduğunu ve onlar için kimsenin suçlanamayacağını açıklayın. Küçük çocukların bile neler olabileceğini kolayca anlayabilmesi için her şeyi açık ve basit bir dille açıklayın. Bir kaçış stratejisi içeren depremler için bir aile acil durum planı oluşturun. Çocuklara ana odak noktanızın onları güvende tutmak olduğu hatırlatılmalı ve güvenleri sağlanmalıdır.

2- Kendinizi ve çocuğunuzu koruyabileceğiniz alanı belirleyin

Bir deprem sırasında evinizin içinde mahsur kalırsanız, çocuğunuzu göğsünüze yakın tutun. Sağlam bir masa veya yatağın yanına saklanabilirsiniz. Masanın üzerinde çatlayıp üzerinize düşebilecek mermer veya cam bir yüzey bulunmadığından emin olun. Cam pencereler, kapılar, duvar askılarından uzak durum.

3- Stres yapmayın, sakin olun

Bir çocuk deprem sırasında şiddetli bir korku yaşayabilir. Endişeli ve korkmuş da olsanız, çocuğunuzu rahatlatmak ve rahatlatmak için sakinliğinizi korumaya çalışın.

4- Deprem tatbikatı yapın

Deprem tahliye planınızı yaptıktan ve çocuklarınızla bu konuda konuştuktan sonra bir deprem tatbikatı yapın. Çocuklar deprem tatbikatı yaparak deprem anında ne yapacaklarını ve nasıl güvende olacaklarını öğrenecekler.

Kaynaklar
Alice Mary Topno. "Earthquake Safety Tips To Protect Yourself And Your Child". Şuradan alındı: https://www.herzindagi.com/society-culture/earthquake-safety-tips-to-protect-yourself-and-your-child-article-221629

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