Dünyada küçük çocukları olan anne-babaların en fazla korktuğu hastalıklardan bir tanesi çocuk felci. Çocuk felci virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı olan çocuk felci, vücutta kalıcı tahribata yol açan ciddi bir hastalık.

Çocuk felci neden olur ve nedenleri nelerdir?

Çocuk felci, bir virüs nedeniyle oluşabilen enfeksiyonun yarattığı bulaşıcı bir hastalıktır. Üç ayrı tipte ortaya çıkan çocuk felci; ağızdan vücuda girerek, boğaz ve bağırsaklarda artarak, vücudun her yerine dağılabilen bir hastalıktır. Halsizlik, ateş, kusma, baş ağrısı, boyunda sertleşme, bacak ve kollarda ağrı şeklinde belirtiler oluşur. Virüs omurilikten geçerek eklemlerin hareketini sağlayan sinir hücrelerini hasara uğratır. Hasarlar kalıcıdır ve sinir hücrelerinin yerine hücre sağlanamadığı için kaslar tamamen çalışmaz hale gelir ve felç oluşur. Eğer solunum kaslarında felç olursa ölümle sonuçlanmaktadır.

5 yaş altındaki çocuklarda yakalanma riski fazladır. Üst grup yaşlarda da yakalanma ihtimali vardır. Yetişkinler de sık görülmez. Kirli besinler, pis sular ve uygunsuz yaşam şartları ile bir çocuktan dışkı yoluyla diğerine bulaşır. Çocuk felci hastalığı tedavisi olmayan bir hastalıktır. Virüs enfekte çocukların %95 lik kısmında belirti oluşturmaz. %1 lik kısmında bacaklarda felç oluşur ve ömür boyu felçli kalır.

Çocuk felci hastalığından korunmak için iki çeşit aşı uygulanır birisi ağız yoluyla diğeri de enjeksiyon olarak yapılır. Bu aşılar Türkiye’de 1963 yılından bu yana uygulanmaktadır. Düzenli olarak devam etmektedir. Aşılar kesin etki yaratmaktadır.

Çocuk felci dünyada giderek azalmaktadır. Aşıların etkili olması ve bu konuda duyarlılık bu sorunun tamamen yok olması yolunda çalışmalar devam etmektedir. 2015 yılı dünyada çocuk felcinin ortadan kaldırılması amacıyla tüm sağlık örgütleri bir araya gelerek ciddi bir çalışma içerisinde aşılama ile destek programı yürütmektedirler.