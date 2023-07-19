Çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın güvenliği, refahı ve ihtiyaçlarını korumak için kurulmuş bir bölümdür. Çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü nedir mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Bu bölüm, çocukların sağlıklı büyümelerini desteklemek, korumak ve onlara gereken bakım hizmetlerini sunmak amacıyla eğitim programı gösterir.

Çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü, çocukların maruz kalabileceği istismar, ihmali veya terk gibi tehlikelere karşı önlem almayı hedefler. Ayrıca, çocukların korunmasını sağlamak için çeşitli programlar, politikalar ve stratejiler geliştirir ve uygular. Bu bölüm, çocukları risk altında olan durumlardan korumak, aile içi şiddet, istismar veya ihmal gibi olumsuz durumların önüne geçmek için etkili tedbirler alır.

Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri Bölümü İş İmkânları

Çocuk koruma ve bakım hizmetleri programı mezunu olanlar, başta Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumları, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra STK'larda istihdam edilebilirler. Peki, çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü iş imkânları nelerdir? Çocuk koruma ve bakım hizmetleri mezunları hem özel sektörde hem de kamu sosyal hizmet kurumlarında çalışabilirler. Bir devlet kurumunda çalışabilmek için KPSS sınavını yeterli not ile geçmek gerekmektedir. Bu bölümden mezun olduktan sonra istihdam büroları, çocuk koruma ve bakım hizmetleri, hastane, sevgi evi, devlet koruması altındaki çocuklar için mülteci kampları, yetim, çocuk destek merkezi, özel anaokulları veya kreşler, UNICEF gibi uluslararası veya yerel bir STK olarak sıralanabilir.

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Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri Bölümü Dersleri

Bu bölümde öğrenim görmek isteyenlerin üniversite sınavlarında taban puan üzerinde puan almaları gerekmektedir. Taban puan aynı değildir ve sınava giren öğrenci sayısına ve tercihlerine göre her yıl değişmektedir. Bölümde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler 2 yıl süre ile çeşitli derslerden sorumludur. İşte, Çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü dersleri

Çocuk Gelişimi

Öğrenme Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar

Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Beslenmesi

Çocuk İhmali ve İstismarı

Sosyal Refah Hizmetlerine Giriş

Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk ve Oyun

İlkyardım

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet olarak listelenebilir.

Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri Mezunları Ne İş Yapar?

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Bu bölümün amacı, korunmaya muhtaç çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları için gerekli tüm desteği sağlamaktır. Çocuk koruma ve bakım hizmetleri mezunları ne iş yapar? Çocuklar için hayati önem taşıyan eğitimi destekler ve eğitimlerini denetler. Gerektiğinde ilk yardım sağlar. Uyku ve yemek saatlerini takip ederek çocuğu düzenli bir programda tutmayı hedefler. Yemek saatlerinde çocuklarla birlikte kalır ve onları gözlemler. Psikolojik sorunları olan çocuklara psikolojik destek sağlamakla görevlidir. Sonuç olarak, çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanması sorumluluğu vardır.

Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Çocuk koruma ve bakım hizmetleri bölümü, 2 yıllık bir program süresine sahiptir. Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı'na girme hakkı elde ederler. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, özel eğitim öğretmenliği ve sosyal hizmet gibi 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapma fırsatı elde ederler. Böylece, daha geniş bir alanda kariyerlerini geliştirme imkanına sahip olurlar.