Çocuk yetiştirirken kadın erkek eşitsizliğiyle mücadele edebilecek 5 fikir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Çocuk yetiştirirken kadın erkek eşitsizliğiyle mücadele edebilecek 5 fikir

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Ekonomik Forumu'nun ülkelere göre yaptığı değerlendirmelerde, ekonomik katılım ve fırsatlar, akademik başarı, siyasi güçlenme, sağlık ve uzun ömürlülük konularındaki farklılıklarda erkeklerin kadınlardan daha yüksek puan aldığı dikkat çekiyor. Cinsiyet temelli eşitsizlikler, yaşanan bazı olağanüstü durumlarla ise daha da derin bir hal alıyor. Bunun en güçlü iki örneği ise; Covid-19 pandemisi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden kadınların daha çok etkilenmesi. Cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırılabilecek bir problem. Burada da ailelere, öğretmenlere çocuğu doğru yetiştirmek konusunda büyük görevler düşüyor. Uzman Psikolog Emine Esra Tanrıverdi, "Çocukları 'sen kızsın, sen erkeksin' şeklinde değil; doğru, dürüst, ahlaklı, sağlam karakterli insan olarak yetiştirmek gerekiyor" dedi

Çocuk yetiştirirken kadın erkek eşitsizliğiyle mücadele edebilecek 5 fikir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler, yaşanan bazı olağanüstü durumlarla birlikte daha da derinleşiyor. Kadınların maruz kaldığı olumsuz muameleler dünya çapında görülen bir sorun. Dünya Ekonomik Forumu düzenli olarak ülkeleri ekonomik katılım ve fırsatlar, akademik başarı, siyasi güçlenme, sağlık ve uzun ömürlülük konularındaki göreceli farklılıklara göre değerlendiriyor. İncelenen tüm kültürlerde erkeklerin sürekli olarak kadınlardan daha yüksek puan aldığı dikkat çekiyor.

Örneğin Covid-19 pandemi̇sinin kadınları daha olumsuz yönde etkilediği belirtilirken, pandeminin başlarında yapılan bir anketin sonuçları; Birleşik Krallık'ta yaşayan kadınların yarısının evde, iş yerinde ve toplumda kadın-erkek eşitliğinin 1970'lere geri dönmesinden endişe duyduğunu gözler önüne serdi. Peki kadınlar neden böyle düşündü? The Guardian'da yer alan bir habere göre, pandemide kadınlar daha fazla işten çıkarıldı, evde eğitim ve evden çalışmayla beraber ev işlerinin yükünü de sırtlandı. Bugün ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşlar arasında yine kadınların birçok konuda daha dezavantajlı konumda olduğuna dikkat çekiliyor.

EŞİTSİZLİKLE MÜCADELE EDEBİLECEK 5 FİKİR

Uzmanlara göre eşitsizliğin üstesinden gelebilmek için öncelikle çocukların ve gençlerin cinsiyetçi dil ve klişelere maruz kalmaması gerekiyor. Burada da aileye ve öğretmenlere çok büyük görev düşüyor.

Cinsiyetin yapabileceklerimiz üzerinde bir etkisi yok; bunun aksini savunan fikirle doğmayız ancak bunu öğreniriz. Uzmanlara göre, kim olduğumuza, bizden ne beklendiğine dair duygular, erken dönem deneyimleri ve toplumun genelinden gelen ipuçları bu fikri şekillendirir. Ancak çocuklar küçük yaşlardan itibaren toplumsal cinsiyet ile beklenti ve başarının bağımsızlığını öğrenebilir. Peki ama nasıl? İşte beş fikir...

- Konuşurken kullanılan dile dikkat etmek:
Örneğin, anaokulundaki çocuklara "önce kızlar, sonra erkekler söylesin" demek yerine "çocuklar söyleyin" demek...

- Toplumsal cinsiyet kalıplarını kullanmamak:
Giysi ve oyuncakları renk ve görüntülere göre ayırmamak; kızların matematikte ve sert oyunlarda daha kötü olduğu ama duygularda ve diğer insanlarla iyi geçinmede daha iyi olacağı varsayımlarını kullanmamak...

- Cinsiyet stereotiplerini teşvik eden oyunlar tercih etmemek:
Oyuncak bebekler ve doldurulmuş hayvanlar, hangi cinsiyetten olursa olsun çocukların bakım verme pratiği yapmalarına yardımcı olur. Top oyunları ve yapı oyuncakları, her iki cinsiyette de el-göz koordinasyonunu ve uzamsal becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

- Dengeyi yeniden kuran hikayeler anlatmak:
Çocuklara sunulan pek çok hikaye, toplumsal cinsiyet kalıplarını yansıtacak şekildedir. Ana karakterlerin bu eğilime karşı çıktığı hikayeleri araştırın. Kadın başrolün güçlü olduğu filmler, erkek başrolün hassas olduğu kitaplar seçin.

- Çocukları nasıl övdüğümüze dikkat etmek:
Bir erkeğin övüleceği bir durumda kızlara karşı daha mı otoriter olunuyor? Bir kız çocuğu sessiz ve iyi huylu olarak tanımlanırken, erkek çocuğu aşırı duyarlı olarak mı betimleniyor bu tabirlere dikkat etmek tavsiye ediliyor.

Uzman Psikolog Emine Esra Tanrıverdi
Uzman Psikolog Emine Esra Tanrıverdi

Ruh Sağlığı Derneği temsilcisi Uzman Psikolog Emine Esra Tanrıverdi, kadın ve erkek eşitliğini benimseyen bireylerin yetişmesi için ailelere ve öğretmenlere büyük roller düştüğünü aktararak, "Çocukları 'sen kızsın, sen erkeksin' şeklinde değil; doğru, dürüst, ahlaklı, sağlam karakterli insan olarak yetiştirmek gerekiyor. Psikolojisi sağlam, sevgi ve şefkat dolu bir ailede büyüyen çocuk hayata ayaklarını sağlam basabilir" dedi.

"KIZ VE ERKEK EVLATLARINIZ ARASINDA AYRIM YAPMAYIN"

Tanrıverdi, aile içerisinde her şeyden önce çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bazı ebeveynler erkek çocuklarına daha büyük bir önem veriyor. Çocuk sahibi olacaksa 'oğlum olsun' diyor. Kız çocuğuna daha farklı davranıyor, çocuğun cinsiyetine göre ayrıcalıklar yapıyor. Bazı annelerin özellikle erkek çocuklarıyla olan ilişkisinde bu çok fazla görülüyor. Dolayısıyla cinsiyet arasındaki eşitlik farkı burada başlıyor" dedi.

KADINA ŞİDDET SADECE KIRSAL KESİMLERİ İLGİLENDİREN BİR SORUN DEĞİL

Kadını ötekileştiren zihniyete sahip olanlarda psikolojik sorunların da bir etken olabileceğini söyleyen Tanrıverdi, "Örneğin, kadına şiddet olayları sadece kırsal kesimleri ilgilendiren bir sorun değil. Okumuş insanlar da şiddet uyguluyor, bu psikolojik rahatsızlıkla açıklanabilir. Kadın sığınma müdürlüğü yaptığım dönemde eşi profesör olan bir üniversite öğretim üyesi kadının sığınma evine geldiğini hatırlıyorum. Eğitimli ama şiddet eğilimli, bu nasıl açıklanır? Kişinin yaşayış biçimine, çocukluğundan getirdiği travmalarına bağlı olarak yaşadığı sorunlarla şiddete başvuruyor. Normal kişilik yapısına sahip bir kişi zaten ne kadını ne de başka bir canlıyı incitmez" diye konuştu.

TOPLUMUN BİÇTİĞİ ROLLERE MARUZ KALIYORUZ

İnsanın hayatta yapabileceklerinin bir sınırı yok; ancak bazı meslekleri, bazı renkleri, bazı oyuncakları bile cinsiyetlere bölüyoruz. Uzman Psikolog Emine Esra Tanrıverdi, "Cinsiyetimizin yapabileceklerimiz üzerinde bir etkisi olduğu fikriyle doğmuyoruz. Çocukların davranışları, doğduğu kültüre, anne ve babanın tutumlarına, toplumun etkisine göre değişebiliyor. Çocuk kız veya erkek olarak doğuyor ama onların cinsel rolünü, kimliğini biz veriyoruz. Kız çocuğu şöyledir, erkek çocuğu böyledir. Erkeklere "sen erkek adamsın, ağlama", "Sen güçlüsün", "Aileni koruyacaksın" diyoruz. Kız çocuklarına da "Sessiz olacaksın", "Ev hanımı olacaksın" diyoruz. Benim annem ve babam bile okumuş olduğu halde hep bana şunu derdi; 'Kızım sen önce ev kadını olacaksın, sonra okuyacaksın. Doktor olacaksan da unutma bir anne olacaksın.' Düşünün ki kişilerin üstünde hep bir kimlik baskısı var. Bunlar tamamen toplumun bizlere vermiş olduğu roller ve biz de mecburen o rollere bürünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü öte yandan da birtakım kriterler, ayıplar, günahlar var" dedi.

"HİÇBİR ÇOCUK KIYAS KABUL ETMEZ"

Tanrıverdi, çocukları yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: "Kız çocukları ile erkek çocuklarının ayrı ayrı oyunlar oynaması yerine hep beraber oynayabilecekleri oyunlar tercih edilmeli. Günümüzde anaokullarında artık cinsiyet ayrımı yapılmaksızın çocuklar aynı oyunlara tâbi tutuluyor. Çocukların giyim tarzına, oyuncaklarına cinsel kimlik vermemek gerekiyor. 'Sen kız çocuğusun, sen erkek çocuksun' zihniyetinden ziyade çocuğun iyi, doğru, düzgün ve ahlaklı bir insan olması fikrini benimsemek gerekir. İyi bir vatandaş, iyi bir evlat, iyi bir öğrenci nasıl olmalı bunları empoze etmemiz lazım.

Çocuklar öncelikle kadın ve erkeğin eşit olduğunu öğrenmeli. Çocuklara özgüven verilmesi gerekiyor. Hiçbir çocuk kıyas kabul etmez; kıyas yapmasak böylece kendi kimliklerinin de çok özel olduğunu hissetirsek, o çocuklar özgüvenli olurlar. Örneğin; sen kız çocuğusun, erkek çocuğusun ve her şeyi yapabilirsin. Erkek çocuğa "Sen erkeksin, ağlama" dendiğinde üzerindeki baskı da artıyor. Erkek çocuğu da ağlayabilir, kız çocuğu erkek gibi davranabilir ya da erkek çocuğu kız çocuğu gibi davranabilir. Burada hiçbir sakınca yok. Yeri geldiği zaman güçlü yeri geldiği zaman da duygularımıza karşı zayıf olmalıyız; çünkü insanız ve insanlar arasında bir ayrım olmaması gerekiyor."

EVCİLİK OYUNU MASUM MU?

Cinsiyet önyargılarına teşvik eden oyunların da masum olmadığını kaydeden Tanrıverdi, "Çocuklar arasında sıkça oynanan evcilikte kız çocuğu anne, erkek çocuğu baba olur ve kadın-erkek açısından kabul edilmiş rolleri oynarlar. Bu da çok yanlış. Evcilik oyununda doğrudan bir yönlendirme var. Dolayısıyla çocuklar arasında evlilik oyunlarını doğru bulmuyorum" dedi.

Psikolojisi sağlam, sevgi ve şefkat dolu bir ailede büyüyen çocukların hayata ayaklarını sağlam basabileceğini savunan Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuğa cinsel kimlik öğretilmediğinde bu çocuklar insanların eşit haklara sahip olduğunu, ayrımcılık yapmaması gerektiğini, kıyas yapmaması gerektiğini öğrenecek. Böylece eşitlik de beraberinde gelecek, kadına şiddet de önlenmiş olacak. Kendi kimliğiyle barışık olmayı öğrenecek. Sevgiyle büyüyen çocuğun içinde şiddet olmuyor. Sevgi ve şefkati tanıyan bir kişi şiddeti zaten tanımamış oluyor, şiddet dilini kullanmıyor; ama sevgi dilini kullanmayan bir ailede büyüyen çocuklarda bunların tam aksi olabiliyor. Burada anneye ve babaya olduğu gibi öğretmenlere, anneanne, babaanne ve dedelere de büyük görev düşüyor, anne ve baba gibi tutarlı olmaları gerekiyor. Öğretmenlerin ise cinsiyet kimliğiyle ilgili eğitime tâbi tutulmaları gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekran bağımlılığı ergenlerde beyin yapısında değişime yol açıyor
SAĞLIK Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Dünyayı değiştiren aşıların arkasındaki kahraman bilim insanları!
SAĞLIK Dünyayı değiştiren aşılar
El parmaklarımız neden farklı boyutlardadır?
SAĞLIK El parmaklarımız neden farklı boydadır?
Süt ve süt ürünleri neden uyku yapar?
SAĞLIK Süt ürünleri neden uyku getirir?
Yemek sırasında su içmek bakın nelere neden oluyor! Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz, sakın böyle içmeyin
SAĞLIK Yemek sırasında su içmek bakın nelere neden oluyor!
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri!
SAĞLIK Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin ...
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalbe iyi geliyor! Uzmanların ...
Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere mobil hizmet sunuyor
SAĞLIK Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere ...
Türk Böbrek Vakfı'ndan 63 bin diyaliz hastası için deprem eğitim filmi
SAĞLIK Türk Böbrek Vakfı'ndan 63 bin diyaliz hastası için ...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete girdi
SAĞLIK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yeniden hizmete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.